На Тилигульском лимане прошел форум «TILIGUL CONNECT 2026», направленный на поддержку крафтового и ветеранского бизнеса

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

В субботу, 5 сентября, на Тилигульском лимане в Николаевской области состоялся региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026», посвященный развитию малого и среднего, крафтового и ветеранского бизнеса, а также поддержке туризма в области.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В ходе форума участники могли посетить ярмарку с продукцией местных крафтовых производителей, попробовать местные вина и пообщаться с предпринимателями. Также состоялась презентация создания крафтового кластера Николаевской области «Mykolaiv Origin» и подписание соответствующего меморандума. Отдельно был подписан меморандум о создании туристического бренда Николаевской области.

Ко Дню предпринимателя также были награждены представители бизнеса Николаевской области. После официальной части участники присоединились к панельным дискуссиям о развитии туризма и крафтового производства, а также ветеранского предпринимательства.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов отметил, что, несмотря на войну, область должна продолжать развивать экономику и поддерживать предпринимателей.

— Николаевщина каждый день работает, живет в условиях войны. Мы ежедневно сталкиваемся с рисками для безопасности. Но, несмотря на все эти риски, мы восстанавливаем разрушенное, работаем над устойчивостью нашей области. Я поддерживаю четкую позицию Николаевской областной военной администрации, что война не должна ставить на паузу жизнь Николаевской области, — сказал Георгий Решетилов.

По его словам, одним из направлений такой работы является поддержка бизнеса и привлечение инвестиций. Отдельно он отметил крафтовых производителей.

— Вы придаете Николаевщине индивидуальность. Я благодарю Данию. Это наш стратегический партнер, и речь идет не только о войне. Речь идет о развитии Николаевской области», — добавил он.

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Георгий Решетилов также сообщил, что с 2022 года в область вернулись или переехали 1175 субъектов предпринимательской деятельности.

Первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Сергей Рыкун говорил о развитии ветеранского предпринимательства и возможности для ветеранов реализовать себя после возвращения к гражданской жизни. По его словам, государство должно поддерживать ветеранов не только социальными выплатами, но и создавать возможности для развития собственного дела.

— Крафт — это всегда о людях. О тех людях, которые талантливы, настойчивы, которые своими руками делают что-то очень важное и полезное. Именно такими являются наши ветераны, защитники и защитницы, которые, возвращаясь к гражданской жизни, часть из них становится предпринимателями, открывает собственный бизнес. Ветераны могут стать тем двигателем экономики, начиная с укрепления общин и заканчивая укреплением экономики страны в целом, — отметил он.

Кроме того, к форуму присоединился чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в Украине Томас Лунт Серенсен. Он отметил, что форум является частью более широкой поддержки Украины со стороны Дании. Он также подчеркнул, что Дания планирует продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

— Это мероприятие — лишь небольшая часть общей поддержки, которую Дания оказывает Украине. И мы рядом с Украиной с самых первых дней. Мы оказываем значительную военную поддержку Украине. Мы рядом с Украиной с самых первых дней и стараемся оказывать значительную военную поддержку Украине в виде самолетов F-16, САУ «Богдана», ракет «Гарпун». Я хочу повторить слова моего премьер-министра, который сказал это 23 августа на одном из военных заводов. Мы измеряем нашу помощь не в днях, месяцах или годах. Мы измеряем её обещанием, что будем оказывать помощь до тех пор, пока она будет необходима, — сказал Томас Лунт Серенсен.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в Украине Томас Лунт Серенсен. Фото: НикВести

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду говорил о значении крафтового производства для общин и региональной экономики. Он также назвал среди необходимых условий развития крафтового производства инфраструктуру, поддержку предпринимателей, привлечение инвестиций и международных партнеров.

— Крафтовое производство — это все-таки место, где создается новый продукт. Это там, где что-то новое начинает свою жизнь. Там, где есть бренд, там, где есть реклама того города, в котором мы находимся. Поэтому это очень важно, в том числе и для общин, где производится тот или иной продукт. Это очень перспективно. Но перспектива — это большая работа. Это и инфраструктура, и поддержка предпринимателей, и привлечение инвестиций, привлечение международных партнеров для того, чтобы создавать тот или иной продукт. Это реклама, это бренд. Это многое, что дает возможность развивать тот или иной продукт именно в этом месте, именно в этой области, — отметил Александр Гайду.

Отдельно он упомянул принятые парламентом законы о вине и продуктах виноградарства, крафтовом и органическом производстве, которые, по его словам, должны способствовать выходу украинских производителей на международные рынки.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Максим Дырдин также подчеркнул необходимость поддерживать украинских производителей и сохранять существующий бизнес.

— Сегодняшнее мероприятие позволит наладить взаимодействие между бизнесом и властью. И наша задача как государства и региональных властей — не только развивать и создавать новые рабочие места и предприятия, но и сохранять те производственные мощности и бизнес, которые есть сейчас. Возвращение наших защитников и защитниц — это тоже должна быть поддержка со стороны государства. Мы её развиваем и поддерживаем, чтобы военные, возвращаясь с фронта, имели возможность получить поддержку центральных и региональных властей для развития собственного бизнеса», — сказал Максим Дирдин.

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Председатель Николаевского областного совета Антон Табунчик говорил о необходимости сотрудничества между различными уровнями власти, бизнесом и международными партнерами.

— Николаевщина , уважаемые гости, приветствую вас. Тилигул — это действительно удивительное место. Тилигул объединяет. И сегодня в рамках форума «Тилигул Коннект» мы действительно объединили все ветви власти — от высших эшелонов до местного самоуправления: сельских, поселковых, районных представителей органов местного самоуправления. Также сегодня с нами присутствует почти в полном составе команда нашего постоянного партнера — Королевства Дании. Благодарим народ Королевства Дании, благодарим Чрезвычайного и Полномочного Посла и вашу большую, мощную команду. Вы многое сделали для Николаевской области, и мы это все ощущаем. Благодарим и ценим. Отдельные слова благодарности нашим предпринимателям, нашим крафтовым производителям. Спасибо за то, что вы остаетесь в Украине, несмотря на все трудности, продолжаете работать, сохранять рабочие места, создавать новые и развиваться, — Антон Табунщик.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма отметил, что организация совместно с Данией поддерживает Николаевскую область, в частности город Николаев и прифронтовые общины области. По его словам, в ходе форума планировалось обсудить развитие туризма, поддержку ветеранов, а также малого и среднего крафтового бизнеса.

— Мы поддерживаем Николаевскую область, сам город Николаев и особенно прифронтовые общины Николаевщины. Сегодня мы будем говорить о развитии туризма в Николаевской области, о поддержке ветеранов, о поддержке малого и среднего крафтового бизнеса. И очень хорошо, что у нас есть возможность говорить об этом в таком замечательном месте Николаевской области, — сказал Ауке Лотсма.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма. Фото: НикВести

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что в рамках форума на берегу Тилигульского лимана организовали выставку-ярмарку с фудтраками и другими мероприятиями, где крафтовые производители области могли представить свою продукцию.

— Именно такие мероприятия подтверждают, что наш город, наша область — несокрушимы. Несмотря ни на что, мы продолжаем делать своё дело, — отметил Дмитрий Фалько.

Представитель Посольства Королевства Дании в Украине Якоб Торрильд Хансен отметил, что Дания поддержала проведение форума организационно и финансово. Он пояснил, что мероприятие стало возможностью представить виноделов и крафтовых производителей области и показать потенциал Николаевщины.

— Мы решили поддержать это мероприятие организационно и финансово, потому что здесь собирается очень много виноделов и крафтовых производителей. И у нас есть шанс показать, на что способна наша область, — сказал Якоб Торрильд Хансен.

Он также рассказал, что Дания использует различные финансовые инструменты для поддержки предпринимателей, в частности гранты, кредиты и льготное финансирование. По словам Хансена, малые предприятия играют важную роль в экономике, поскольку создают рабочие места и платят налоги, которые направляются на нужды государства, области и городов.

— Малые предприятия — это очень важные работодатели. В совокупности они платят много налогов, которые идут на нужды государства, области и городов. И это будущее Николаевщины», — добавил Якоб Торрильд Хансен.

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Менеджер ОО «Центр образования взрослых «Юг» Руслана Сикаленко подчеркнула важность поддержки крафтовых производителей и тех, кто работает с нематериальным культурным наследием региона.

— Мне очень приятно, что областная государственная администрация понимает ценность крафтовиков и непосредственно тех, кто занимается продвижением нематериального культурного наследия и возрождает наши традиции», — отметила Руслана Сиколенко.

Она подчеркнула, что крафтовое производство имеет значение не только для экономики, но и для формирования идентичности Николаевщины.

— Это, в первую очередь, налоги, это идентичность. И мы совсем по-другому рассказываем о Николаевщине, мы рассказываем о ней, тем самым поддерживая экономику, — сказала Руслана Сиколенко.

Также она выразила надежду, что после окончания войны в области будет активно развиваться ветеранский крафтовый бизнес.

— Я думаю, что после войны у нас будет очень много ветеранского крафтового бизнеса. Я на это надеюсь, — добавила Руслана Сиколенко.

В ходе форума также было представлено создание крафтового кластера Николаевской области «Mykolaiv Origin». Георгий Решетилов и ректор Николаевского национального аграрного университета Вячеслав Шебанин подписали меморандум о его создании.

Кроме того, Георгий Решетилов и председатель ОО «Brand Ukraine» Мария Липяцкая подписали меморандум о создании туристического бренда Николаевской области.

Отдельно участники форума провели панельную дискуссию об интеграции туристического сектора и крафтового производства Николаевской области, а также обсудили развитие ветеранского предпринимательства как составляющей реинтеграции.

Фоторепортаж

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Региональный форум «TILIGUL CONNECT 2026» на Тилигульском лимане 5 сентября. Фото: НикВести

Напомним, что 7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОГА Георгия Решетилова.