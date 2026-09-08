В Вознесенске планируют обновить пожарную сигнализацию гимназии за ₴1,6 млн

Пожарная сигнализация, иллюстративное фото с сайта root-nation

В Вознесенской гимназии №5 планируют капитально отремонтировать систему пожарной сигнализации и оповещения. На работы готовы потратить 1,6 миллиона гривен.

Закупка проводится через открытые торги, а завершить работы должны до 15 декабря 2026 года, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

В здании планируется установить новую автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей в случае пожара. После установки оборудования подрядчик также должен проверить и настроить систему.

В частности, в гимназии планируют установить более 200 дымовых извещателей, 109 громкоговорителей и 32 световых указателя. Также проложат более пяти километров проводов и почти четыре километра пластиковых коробов для них.

Кроме того, систему подключат к централизованному пульту наблюдения, чтобы сигнал о пожаре передавался автоматически. Система должна работать круглосуточно.

Кроме того, тендер предусматривает обустройство системы пожаротушения на кухне. Там планируется установить автоматическое оборудование и 13 спринклеров.

Проект будет финансироваться из государственного и местного бюджетов. Государственная часть поступает в рамках программы Ukraine Facility, которую финансирует Европейский Союз.

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