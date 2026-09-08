В Николаевской области из-за строительства укрытия для Михайловского лицея за ₴46,6 млн открыли уголовное дело
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- Алена КоханчукРепортер
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В Николаевской области во второй раз ищут подрядчика для строительства противорадиационного укрытия для Михайловского лицея. По результатам предыдущего тендера на сумму 46,6 миллиона гривен в настоящее время возбуждено уголовное дело.
Об этом свидетельствуют данные о закупке в системе Prozorro, пишут «НикВести».
Отметим, что о насущной необходимости строительства укрытия в лицее в селе Михайловка родители говорили еще в 2023 году. В школе тогда училось 210 учеников.
В мае 2025 года отдел образования Степовского сельсовета определил подрядчиком строительства укрытия для Михайловского лицея ООО «Никопольская-СТК». Закупка проводилась в рамках Плана Украины по программе Ukraine Facility, финансируемой Европейским Союзом.
В тендере приняли участие три компании. Две из них предложили более низкие цены, однако заказчик отклонил обе заявки, объяснив это несоответствием требованиям технической спецификации.
В августе 2025 года стороны заключили договор на сумму 46,6 миллиона гривен. Большую часть суммы — 39,1 миллиона гривен — профинансировали за счет субвенции из государственного бюджета, поступающей из средств Европейского Союза. Еще 7,5 миллиона гривен выделили из местного бюджета.
Однако укрытие учебное заведение не получило. Подрядчик приступил к работам, но с января 2026 года их прекратил. Это подтвердили представители технического и авторского надзора во время совместного совещания.
По состоянию на конец мая 2026 года укрытие было готово лишь частично. За фактически выполненные работы заказчик заплатил 10,77 миллиона гривен, что составляет 23,09 % от общей стоимости договора. При этом непосредственно строительные работы были выполнены лишь на 17,66 % от запланированного объема.
В связи с чем отдел образования Степовского сельского совета в одностороннем порядке расторг договор с 1 июня 2026 года.
К расследованию обстоятельств подключились и правоохранители, которые 19 июня 2026 года провели обыск в служебных помещениях отдела образования в Михайловке. В ходе обыска они изъяли документы, связанные со строительством укрытия для местного лицея. Об этом свидетельствуют данные из постановления Витовского районного суда.
Прокурор Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона обратился в суд с ходатайством об аресте изъятых материалов. Суд удовлетворил его, чтобы сохранить документы в качестве возможных вещественных доказательств.
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Под арест попали, в частности, оригинал договора на строительство, сметы, акты выполненных работ за сентябрь, октябрь и декабрь 2025 года и февраль 2026 года, платежные документы, счета, рабочие блокноты с черновими записями и переписка по поводу строительства укрытия.
Владельцам документов запретили ими пользоваться и распоряжаться. Досудебное расследование по делу продолжается.
Несмотря на это, 4 сентября 2026 года отдел образования Степановского сельского совета объявил новый тендер на строительство укрытия в Михайловском лицее с корректировкой. Ожидаемая стоимость — 52 миллиона 379 тысяч 462 гривны.
На 2026 год на строительство укрытия предусмотрено 36,48 миллиона гривен. Из них 30,58 миллиона гривен должны поступить из государственного бюджета, ещё 5,9 миллиона гривен — из местного бюджета Степановской громады. Кроме того, в документации указаны ещё 26,37 миллиона гривен ориентировочного финансирования на 2027 год — за счёт государственного, местного бюджетов или других разрешённых законом источников.
В настоящее время участники подают свои предложения, после чего должен быть выбран победитель. Все строительные работы должны быть выполнены до 30 апреля 2027 года.
Напомним, в мае 2026 года Новоодесский городской совет поддержал план оптимизации учебных заведений на 2026–2027 годы, в рамках которого в Новой Одессе объединяют школы и детские сады, а некоторые учреждения ликвидируют.
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