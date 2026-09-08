 В Николаевской области из-за строительства укрытия для Михайловского лицея за ₴46,6 млн открыли уголовное дело

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Главная Новости Общество 11:46, 08 сентября, 2026

В Николаевской области из-за строительства укрытия для Михайловского лицея за ₴46,6 млн открыли уголовное дело

Михайлівський ліцей. Фото: google фотоМихайловский лицей. Фото: Google Фото

В Николаевской области во второй раз ищут подрядчика для строительства противорадиационного укрытия для Михайловского лицея. По результатам предыдущего тендера на сумму 46,6 миллиона гривен в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Об этом свидетельствуют данные о закупке в системе Prozorro, пишут «НикВести».

Отметим, что о насущной необходимости строительства укрытия в лицее в селе Михайловка родители говорили еще в 2023 году. В школе тогда училось 210 учеников.

В мае 2025 года отдел образования Степовского сельсовета определил подрядчиком строительства укрытия для Михайловского лицея ООО «Никопольская-СТК». Закупка проводилась в рамках Плана Украины по программе Ukraine Facility, финансируемой Европейским Союзом.

Територія Михайлівського ліцею. Фото з платформи DreamТерритория Михайловского лицея. Фото с платформы Dream

В тендере приняли участие три компании. Две из них предложили более низкие цены, однако заказчик отклонил обе заявки, объяснив это несоответствием требованиям технической спецификации.

У тендері взяли участь три компанії. Скриншот з системи ProzorroВ тендере приняли участие три компании. Скриншот из системы Prozorro

В августе 2025 года стороны заключили договор на сумму 46,6 миллиона гривен. Большую часть суммы — 39,1 миллиона гривен — профинансировали за счет субвенции из государственного бюджета, поступающей из средств Европейского Союза. Еще 7,5 миллиона гривен выделили из местного бюджета.

Однако укрытие учебное заведение не получило. Подрядчик приступил к работам, но с января 2026 года их прекратил. Это подтвердили представители технического и авторского надзора во время совместного совещания.

По состоянию на конец мая 2026 года укрытие было готово лишь частично. За фактически выполненные работы заказчик заплатил 10,77 миллиона гривен, что составляет 23,09 % от общей стоимости договора. При этом непосредственно строительные работы были выполнены лишь на 17,66 % от запланированного объема.

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В связи с чем отдел образования Степовского сельского совета в одностороннем порядке расторг договор с 1 июня 2026 года.

К расследованию обстоятельств подключились и правоохранители, которые 19 июня 2026 года провели обыск в служебных помещениях отдела образования в Михайловке. В ходе обыска они изъяли документы, связанные со строительством укрытия для местного лицея. Об этом свидетельствуют данные из постановления Витовского районного суда.

Прокурор Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона обратился в суд с ходатайством об аресте изъятых материалов. Суд удовлетворил его, чтобы сохранить документы в качестве возможных вещественных доказательств.

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Под арест попали, в частности, оригинал договора на строительство, сметы, акты выполненных работ за сентябрь, октябрь и декабрь 2025 года и февраль 2026 года, платежные документы, счета, рабочие блокноты с черновими записями и переписка по поводу строительства укрытия.

Владельцам документов запретили ими пользоваться и распоряжаться. Досудебное расследование по делу продолжается.

Несмотря на это, 4 сентября 2026 года отдел образования Степановского сельского совета объявил новый тендер на строительство укрытия в Михайловском лицее с корректировкой. Ожидаемая стоимость — 52 миллиона 379 тысяч 462 гривны.

Скриншот нового оголошеного тендеру з системи Prozorro,Скриншот нового объявленного тендера из системы Prozorro,

На 2026 год на строительство укрытия предусмотрено 36,48 миллиона гривен. Из них 30,58 миллиона гривен должны поступить из государственного бюджета, ещё 5,9 миллиона гривен — из местного бюджета Степановской громады. Кроме того, в документации указаны ещё 26,37 миллиона гривен ориентировочного финансирования на 2027 год — за счёт государственного, местного бюджетов или других разрешённых законом источников.

В настоящее время участники подают свои предложения, после чего должен быть выбран победитель. Все строительные работы должны быть выполнены до 30 апреля 2027 года.

Напомним, в мае 2026 года Новоодесский городской совет поддержал план оптимизации учебных заведений на 2026–2027 годы, в рамках которого в Новой Одессе объединяют школы и детские сады, а некоторые учреждения ликвидируют.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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