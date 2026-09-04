 В горсовете рассказали, на каком этапе сейчас находится строительство нового укрытия для школы в Варваровке

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Главная Новости Общество 15:10, 04 сентября, 2026

В горсовете рассказали, на каком этапе сейчас находится строительство нового укрытия для школы в Варваровке

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото: горсовет

В Варваровке строят новое противорадиационное укрытие для лицея №61. Железобетонную конструкцию уже собрали, а внутри обустраивают помещения и готовятся к монтажу инженерных сетей.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В укрытии уже установили резервуар для питьевой воды, обустроили канализацию и систему очистки сточных вод. Параллельно строители отделывают помещения. После этого планируется смонтировать инженерные сети.

Проект предусматривает также благоустройство территории возле лицея: здесь планируется отремонтировать дорожки, стадион и детские площадки, а также провести озеленение.

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета

Ход строительства проверили городской голова Александр Сенкевич, его заместитель Сергей Коренев, руководитель управления капитального строительства Алексей Савчук, а также представители офиса UNOPS в Украине и Офиса посольства Дании в Николаеве.

— Все идет по графику, качество работ соответствует заявленным критериям. Мне очень понравилось, я надеюсь, что к концу этого года все будет завершено, и дети смогут получать в этой школе образование офлайн», — отметил мэр.

Заказчиком работ является управление капитального строительства Николаевского городского совета, а сам проект реализует Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при финансовой поддержке правительства Дании в рамках инициативы «Восстановление жилья и социальной инфраструктуры».

У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото: горсовет
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета
У Миколаєві будують протирадіаційне укриття для школи. Фото міськрадаВ Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета

Напомним, что строительство противорадиационного укрытия для лицея №61 началось в январе. Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию обещают до конца 2026 года.

Ранее руководитель Управления капитального строительства городского совета Алексей Савчук на брифинге 22 января сообщил, что правительство Дании финансирует строительство нового противорадиационного укрытия в николаевском лицее № 61.

Стоит отметить, что в микрорайоне Варваровка находятся два учебных заведения — лицей № 60 и лицей № 61. В лицее № 60 началось строительство нового корпуса на месте разрушенного российской ракетой. Новое строительство также предусматривает наличие укрытия, но на данный момент работы приостановлены.

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В то же время заместитель директора лицея № 60 Татьяна Мартыченко сообщила «НикВести», что из-за отсутствия укрытия лицей не может обучать детей в очном или смешанном формате.

Но проблема со школьным укрытием гораздо серьезнее, сообщила она, ведь на весь микрорайон Варваровка нет ни одного.

«Наш лицей и гимназия № 61 лишены возможности проводить обучение в любом формате, кроме дистанционного. Если в Николаеве родители могут выбрать другое учебное заведение, где есть очное обучение или смешанная форма, то у нас такой возможности нет. Нам не предложили никаких альтернатив, чтобы мы могли выбирать. Где же тогда социальная справедливость и равенство?», — пояснила она.

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Авторы
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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