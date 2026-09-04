В горсовете рассказали, на каком этапе сейчас находится строительство нового укрытия для школы в Варваровке

В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото: горсовет

В Варваровке строят новое противорадиационное укрытие для лицея №61. Железобетонную конструкцию уже собрали, а внутри обустраивают помещения и готовятся к монтажу инженерных сетей.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

В укрытии уже установили резервуар для питьевой воды, обустроили канализацию и систему очистки сточных вод. Параллельно строители отделывают помещения. После этого планируется смонтировать инженерные сети.

Проект предусматривает также благоустройство территории возле лицея: здесь планируется отремонтировать дорожки, стадион и детские площадки, а также провести озеленение.

В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета

Ход строительства проверили городской голова Александр Сенкевич, его заместитель Сергей Коренев, руководитель управления капитального строительства Алексей Савчук, а также представители офиса UNOPS в Украине и Офиса посольства Дании в Николаеве.

— Все идет по графику, качество работ соответствует заявленным критериям. Мне очень понравилось, я надеюсь, что к концу этого года все будет завершено, и дети смогут получать в этой школе образование офлайн», — отметил мэр.

Заказчиком работ является управление капитального строительства Николаевского городского совета, а сам проект реализует Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) при финансовой поддержке правительства Дании в рамках инициативы «Восстановление жилья и социальной инфраструктуры».

В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото: горсовет

В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета

В Николаеве строят противорадиационное укрытие для школы. Фото городского совета

Напомним, что строительство противорадиационного укрытия для лицея №61 началось в январе. Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию обещают до конца 2026 года.

Ранее руководитель Управления капитального строительства городского совета Алексей Савчук на брифинге 22 января сообщил, что правительство Дании финансирует строительство нового противорадиационного укрытия в николаевском лицее № 61.

Стоит отметить, что в микрорайоне Варваровка находятся два учебных заведения — лицей № 60 и лицей № 61. В лицее № 60 началось строительство нового корпуса на месте разрушенного российской ракетой. Новое строительство также предусматривает наличие укрытия, но на данный момент работы приостановлены.

В то же время заместитель директора лицея № 60 Татьяна Мартыченко сообщила «НикВести», что из-за отсутствия укрытия лицей не может обучать детей в очном или смешанном формате.

Но проблема со школьным укрытием гораздо серьезнее, сообщила она, ведь на весь микрорайон Варваровка нет ни одного.

«Наш лицей и гимназия № 61 лишены возможности проводить обучение в любом формате, кроме дистанционного. Если в Николаеве родители могут выбрать другое учебное заведение, где есть очное обучение или смешанная форма, то у нас такой возможности нет. Нам не предложили никаких альтернатив, чтобы мы могли выбирать. Где же тогда социальная справедливость и равенство?», — пояснила она.

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