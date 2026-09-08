 За сутки в Николаевской области горели дом, лодочный бокс и грузовик с овощами

  • вторник

    8 сентября, 2026

  • 20.1°
    Ясное небо

    Николаев

  • 8 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 20.1° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 11:11, 08 сентября, 2026

За сутки в Николаевской области горели дом, лодочный бокс и грузовик с овощами

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В течение 7 сентября на территории Николаевской области спасатели потушили 10 пожаров. Два из них возникли в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В селе Каменная Балка Первомайского района в жилом доме загорелись диван и пол. Еще один пожар произошел в селе Шевченково Баштанского района — там загорелось здание, которое в настоящее время не используется.

В Николаеве на лодочной станции загорелись бытовые вещи в одном из лодочных боксов. До прибытия спасателей местные жители самостоятельно потушили огонь.

Еще один пожар возник на транспорте. На трассе Н-14 на выезде из Николаева загорелся прицеп грузовика DAF, загруженный овощами. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Другие пожары произошли в экосистемах. Общая площадь горения превысила 2 гектара.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛиквидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области спасатели потушили 9 пожаров. В одном из них пострадала женщина.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Пожары

В Николаевской области за сутки произошло более 35 пожаров, часть из них — из-за обстрелов
В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал
Пожар в Одесской области нанес заповеднику ущерб почти ₴15 млрд
Реклама
Читайте также:
новости
Франция готова помочь Николаеву подготовить жилье для эвакуированных из Херсона

Алина Квитко
новости
В поселке под Николаевом остался один семейный врач на почти 3 тыс. жителей

Юлия Лукьяненко
новости
На Тилигульском лимане прошел форум «TILIGUL CONNECT 2026», направленный на поддержку крафтового и ветеранского бизнеса

Дарина Мельничук
новости
В Николаеве должны демонтировать ещё почти 300 рекламных конструкций

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич раскритиковал Николаевскую ТЭЦ за повреждение «зеленого забора» на проспекте Богоявленском

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Пожары

Пожар в Одесской области нанес заповеднику ущерб почти ₴15 млрд
В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал
В Николаевской области за сутки произошло более 35 пожаров, часть из них — из-за обстрелов

На Тилигульском лимане прошел форум «TILIGUL CONNECT 2026», направленный на поддержку крафтового и ветеранского бизнеса

Дарина Мельничук

Россияне ударили по рынку в пригороде Одессы, пострадал охранник

Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора

В поселке под Николаевом остался один семейный врач на почти 3 тыс. жителей