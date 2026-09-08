За сутки в Николаевской области горели дом, лодочный бокс и грузовик с овощами

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В течение 7 сентября на территории Николаевской области спасатели потушили 10 пожаров. Два из них возникли в жилом секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В селе Каменная Балка Первомайского района в жилом доме загорелись диван и пол. Еще один пожар произошел в селе Шевченково Баштанского района — там загорелось здание, которое в настоящее время не используется.

В Николаеве на лодочной станции загорелись бытовые вещи в одном из лодочных боксов. До прибытия спасателей местные жители самостоятельно потушили огонь.

Еще один пожар возник на транспорте. На трассе Н-14 на выезде из Николаева загорелся прицеп грузовика DAF, загруженный овощами. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Другие пожары произошли в экосистемах. Общая площадь горения превысила 2 гектара.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого в Николаевской области спасатели потушили 9 пожаров. В одном из них пострадала женщина.