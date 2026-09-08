За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молнией»
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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За прошедшие сутки, 7 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed» и «Гербера».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Отдельно под удар попала Очаковская громада Николаевского района. Россияне атаковали её тремя FPV-дронами и ударным беспилотником «Молния». По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, что 5 сентября в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.
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