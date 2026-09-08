 За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молнией»

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Главная Новости Оборона 7:36, 08 сентября, 2026

За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молнией»

Обстріл Миколаївщини. Фото: НикВести, для ілюстраціїОбстрел Николаевской области. Фото: НикВести, для иллюстрации

За прошедшие сутки, 7 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed» и «Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отдельно под удар попала Очаковская громада Николаевского района. Россияне атаковали её тремя FPV-дронами и ударным беспилотником «Молния». По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что 5 сентября в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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