За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами», FPV-дронами и «Молнией»

Обстрел Николаевской области. Фото: НикВести, для иллюстрации

За прошедшие сутки, 7 сентября, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed» и «Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Отдельно под удар попала Очаковская громада Николаевского района. Россияне атаковали её тремя FPV-дронами и ударным беспилотником «Молния». По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что 5 сентября в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.