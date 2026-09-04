 Снигуровский лицей планируют оснастить системой резервного питания за ₴1,7 млн

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Главная Новости Общество 17:10, 04 сентября, 2026

Снигуровский лицей планируют оснастить системой резервного питания за ₴1,7 млн

Навчання учнів. Фото для ілюстрації з архіву НикВестиОбучение учащихся. Фото для иллюстрации из архива НикВести

Для Снигуровского лицея планируется приобрести гибридную систему резервного электропитания с системой накопления электроэнергии. Ожидаемая стоимость закупки составляет более 1,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, пишут «НикВести».

Заказчиком закупки является Центр финансово-хозяйственного обеспечения учебных заведений Снигуровского городского совета. Речь идет об одном комплекте оборудования, который должны установить в здании учебного заведения.

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Стоимость закупки без НДС составляет 1 миллион 780 тысяч 709 гривен. Однако предполагается, что на приобретение с учетом налогов будет потрачено 2,1 миллиона гривен. Основная часть финансирования — 2 миллиона 30 тысяч 8 гривен — предусмотрена за счет образовательной субвенции из государственного бюджета на мероприятия по обеспечению энергетической устойчивости учебных заведений. Еще 106 тысяч 843 гривны — это софинансирование из местного бюджета.

Согласно техническому заданию, система должна обеспечивать работу лицея в случае отключения электроэнергии. Она должна накапливать электроэнергию, заряжать аккумуляторы и автоматически переключаться между основным и резервным питанием.

Также оборудование должно работать вместе с солнечными панелями, иметь систему мониторинга и позволять контролировать уровень заряда аккумуляторов и основные параметры работы.

В состав системы должны войти три трехфазных гибридных инвертора общей номинальной мощностью не менее 60 кВт и шесть аккумуляторов. Общая емкость системы накопления электроэнергии должна составлять не менее 95 кВт·ч. Предусмотрено использование аккумуляторов типа LiFePO₄ или их эквивалента.

Подрядчик также должен доставить и смонтировать оборудование, подключить его к электросети лицея, провести пуско-наладочные работы, протестировать систему и ввести её в эксплуатацию. Кроме того, поставщик должен обучить ответственных сотрудников учреждения пользоваться системой.

Поставить и смонтировать систему планируют до 15 ноября 2026 года. Гарантия на саму систему должна составлять пять лет, а на работы по её установке и настройке — три года.

В настоящее время закупка находится на этапе подачи предложений, после определения победителя договор должен быть заключен с соответствующим поставщиком.

Напомним, что Управление образования Николаева объявило два тендера на установку систем резервного питания в 13 учебных заведениях. Общая ожидаемая стоимость работ — 1,7 миллиона гривен, средства предоставляет ЮНИСЕФ.

Также сообщалось, что Николаев получил очередную гуманитарную помощь от правительства Германии. Аккумуляторные системы и инверторы передали двум общежитиям, где проживают внутренне перемещенные лица.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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