 Перекресток улиц Обсерваторной и Шевченко в Николаеве будет частично перекрыт с 5 сентября

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Главная Новости Общество 16:28, 04 сентября, 2026

Перекресток улиц Обсерваторной и Шевченко в Николаеве будет частично перекрыт с 5 сентября

Ремонтні роботи. Архівне фото: «Миколаївелектротранс»Ремонтные работы. Архивное фото: «Николаевлектротранс»

В Николаеве с 5 сентября частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Обсерваторной и Шевченко. Там будут проводиться аварийные работы на теплосети.

Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

В предприятии отметили, что работы необходимы для подготовки к отопительному периоду.

«Понимаем, что это создает временные трудности, но работы проводятся для того, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть временные ограничения и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за ремонтных работ на ТЭЦ, а также для обеспечения доступа общественного транспорта в центре города изменили схему движения на некоторых участках дорог. В частности, на улицах Рюмина, Алексея Вадатурского и Спасской.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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