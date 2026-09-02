 В центре Николаева частично изменят схему движения на трёх улицах

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Главная Новости Самоуправление 8:35, 02 сентября, 2026

В центре Николаева частично изменят схему движения на трёх улицах

Через ремонт тепломереж частково перекриють вулицю Рюміна. Фото: НикВестиВ связи с ремонтом теплосетей улица Рюмина будет частично перекрыта. Фото: НикВести

В Николаеве из-за ремонтных работ на ТЭЦ, а также для обеспечения доступа общественного транспорта в центре города изменили организацию движения на некоторых участках дорог. В частности, на ул. Рюмина, Алексея Вадатурского, Спасской.

Такое решение принял 28 августа исполком Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

В решении исполкома говорится, что поступили письма от Николаевской ТЭЦ о проведении ремонтных работ. Пока будут ремонтировать теплосети, движение транспорта будет закрыто:

  • по ул. Рюмина от пр. Центрального до ул. Павла Скоропадского;
  • по ул. Алексея Вадатурского от ул. Спасской до ул. Вадима Благовисного.

Кроме того, решение исполкома касалось вопроса, который обсуждался на заседании 26 августа. Тогда секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько отметил, что на участке улицы Спасской от улицы Защитников Николаева до улицы Героев Спасателей действует одностороннее движение. Из-за таких ограничений автомобили социальных служб, перевозящие людей с инвалидностью, не могут заехать на этот участок с нужной стороны без нарушения правил. Поэтому Дмитрий Фалько просил упорядочить движение транспорта.

В решении исполкома говорится, что по ул. Спасской организуют двустороннее движение:

  • от ул. Аркасовской до ул. Алексея Вадатурского и по ул. Алексея Вадатурского от ул. Спасской до ул. Большой Морской;
  • от ул. Защитников Николаева до ул. Героев Спасателей.

Для организации движения должны быть установлены дорожные знаки. Когда ТЭЦ завершит работы, временные знаки должны быть убраны, а движение восстановлено в обычном режиме.

Напомним, на сессии 1 сентября депутат Евгений Прудник (избран от «ОПЗЖ») обратился к мэру по поводу ситуации с дорожными знаками, в частности знаками приоритета. Он предложил проанализировать, есть ли такие знаки на основных улицах, поскольку водители ездят по привычке, а не по Правилам дорожного движения.

Мэр Александр Сенкевич поручил управлению транспортного комплекса и профильному заместителю разобраться с этой ситуацией.

Кроме того, сообщалось, что Николаевская ТЭЦ проводит ремонт теплосетей на ул. Павла Скоропадского. Из-за этого часть улицы перекрыта. Восстановить дорогу обещали в сентябре.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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