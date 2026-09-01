 «Водители ездят по привычке, а не по ПДД», — в мэрии собираются разобраться с дорожными знаками в Николаеве

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Главная Новости Самоуправление 16:33, 01 сентября, 2026

«Водители ездят по привычке, а не по ПДД», — в мэрии собираются разобраться с дорожными знаками в Николаеве

Мер доручив перевірити дорожні знаки на основних магістралях. Фото: міський голова Олександр СєнкевичМэр поручил проверить дорожные знаки на основных магистралях. Фото: мэр Александр Сенкевич

В Николаеве должны разобраться с дорожными знаками на магистральных улицах и улицах с интенсивным движением. Они не везде установлены в соответствии с Правилами дорожного движения, что сбивает с толку водителей.

Об этом говорили сегодня, 1 сентября, на сессии Николаевского горсовета, сообщают «НикВести».

Депутат Евгений Прудник (избранный от «ОПЗЖ») обратился к мэру по поводу ситуации с дорожными знаками, в частности со знаками приоритета. Он предложил проанализировать, есть ли такие знаки на основных улицах.

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— У нас очень много улиц, где есть знак «Уступить дорогу», но нет знака «Главная дорога». И все ездят по привычке, а не по Правилам дорожного движения, — сказал депутат.

Он упомянул, что такая ситуация наблюдается на улицах Защитников Николаева и Адмиральской, а мэр привёл в пример ул. Большую Морскую и Садовую.

В итоге вице-мэру Юрию Андриенко и заместителю начальника управления транспортного комплекса Олегу Куксе поручили проработать вопрос с дорожными знаками.

Напомним, в Николаеве хотят разрешить участникам боевых действий бесплатно парковаться на платных стоянках. Сейчас городские власти вместе с оператором парковок ищут способ, как это организовать.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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