 В Николаеве планируют сделать парковку бесплатной для участников боевых действий

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Главная Новости Общество 13:30, 26 августа, 2026

В Николаеве планируют сделать парковку бесплатной для участников боевых действий

Паркування без оплати для УБД: у Миколаєві шукають спосіб запровадити пільгу. Фото: архів «НикВести»Бесплатная парковка для участников боевых действий: в Николаеве ищут способ ввести льготу. Фото: архив «НикВести»

В Николаеве хотят разрешить участникам боевых действий бесплатно парковаться на платных стоянках. Сейчас городские власти совместно с оператором парковок ищут способ, как это организовать.

Об этом шла речь во время заседания исполкома Николаевского городского совета 26 августа, пишут«НикВести».

Инициативу выдвинул член исполкома Никита Плеханов. Он считает, что такая возможность должна стать ещё одним способом поддержать защитников Украины.

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— Считаю необходимым ввести механизм бесплатной парковки для участников боевых действий на платных стоянках, которые появились в городе Николаеве и продолжают появляться, — сказал Никита Плеханов.

Он предложил разработать порядок, согласно которому участники боевых действий смогут подтвердить свой статус и не платить за парковку.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко также сообщил, что этот вопрос уже прорабатывается совместно с оператором платных парковок.

По словам первого вице-мэра Виталия Лукова, главная проблема сейчас — понять, как определять автомобили участников боевых действий. Например, если машина припаркована на платной стоянке, а самого водителя рядом нет.

Как обстоят дела с парковкой в Николаеве?

Известно, что в городе на сегодняшний день официально утверждено 11 площадок для платной парковки, которые в общей сложности вмещают 119 парковочных мест. Из-за установленных болардов на тротуарах и в «карманах» количество бесплатных мест уменьшилось.

За лето 2025 года площадки принесли КП «Таймсет» 111,4 тысячи гривен дохода, которые после уплаты обязательных платежей будут перечислены в городской бюджет.

Однако депутат Андрей Янтар из партии «Пропозиция» раскритиковал систему, отметив, что она не повышает комфорт для жителей и создает дополнительные проблемы. Кроме того, в 2025 году в городской бюджет поступило около 4 миллионов гривен за неправильную парковку.

Ранее «НикВести» писали о том, как они будут работать и кто будет контролировать оплату, в статье «В центре Николаева появились платные парковки. Как они будут работать и кто будет контролировать оплату?».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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