 Водители превратили Соборную улицу в Николаеве в парковку: полиция штрафует нарушителей

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Главная Новости Самоуправление 16:28, 02 сентября, 2026

Водители превратили Соборную улицу в Николаеве в парковку: полиция штрафует нарушителей

Соборна замість парковки: через перекриття Скоропадського водії залишають авто на пішохідній зоні. СкриншотСоборная вместо парковки: из-за перекрытия улицы Скоропадского водители оставляют автомобили в пешеходной зоне. Скриншот

В центре Николаева из-за ремонта теплотрассы на улице Павла Скоропадского (бывшая улица Адмирала Макарова) водители начали оставлять автомобили прямо на пешеходной части улицы Соборной. Патрульные регулярно приезжают на место и штрафуют нарушителей.

Соответствующее видео в редакцию «НикВести» прислали читатели.

Движение на участке улицы Скоропадского от Мариупольской до Соборной временно организовано в двустороннем режиме. В то же время проезд дальше по улице, до пересечения с улицей Героев Спасателей, заблокирован из-за раскопок.

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В результате водители, доезжающие до перекрытого участка, вынуждены разворачиваться. Часть из них при этом заезжает на Соборную и оставляет автомобили в пешеходной зоне.

Пресс-секретарь патрульной полиции Николаевской области Виталий Душко в комментарии «НикВести» рассказал, что такие нарушения фиксируются регулярно.

— Четкой статистики предоставить не могу, но такие случаи происходят с завидной регулярностью. После перекрытия улицы Скоропадского водители, доезжающие до перекрестка, разворачиваются или паркуются на Соборной. Если мы приезжаем на место и видим правонарушение, то оформляем его, — сказал он.

По словам Виталия Душка, во время аналогичного ремонта до начала полномасштабной войны на этом участке устанавливали ограждения. На этот раз их не устанавливали.

— Проблема есть, водители нарушают правила, и полиция обращает на это внимание, — отметил пресс-секретарь.

В частности, 1 сентября патрульные составили протоколы на водителей, нарушивших требования дорожных знаков, запрещающих движение. По части первой статьи 122 КоАП предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

На место также приезжали муниципальные инспекторы по парковке. Они оформляли нарушения правил парковки автомобилей, тогда как патрульным для оформления отдельных нарушений необходимо установить личность водителя.

Между тем в «Николаевской ТЭЦ» сообщили, что основные работы на теплосети уже завершены. Сейчас специалисты готовят участок к благоустройству и восстановлению территории после ремонта. Ранее на предприятии заявляли, что после завершения замены трубопровода в сентябре планируют приступить к асфальтированию.

Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: НикВестиПосле того как водители начали оставлять автомобили на пешеходной части Соборной из-за перекрытия улицы Скоропадского, участок уже оградили ограждающими конструкциями 2 сентября. Фото: НикВести
Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: НикВестиПосле того как водители начали оставлять автомобили на пешеходной части улицы Соборной из-за перекрытия улицы Скоропадского, участок уже оградили 2 сентября. Фото: НикВести
Після того, як водії почали залишати авто на пішохідній частині Соборної через перекриття Скоропадського, ділянку вже обмежили огороджувальними конструкціями, 2 вересня. Фото: НикВестиПосле того как водители начали оставлять автомобили на пешеходной части Соборной из-за перекрытия улицы Скоропадского, участок уже оградили ограждающими конструкциями, 2 сентября. Фото: НикВести

Что с парковкой в Николаеве?

Известно, что в городе на сегодняшний день официально утверждено 11 площадок для платной парковки, которые в общей сложности вмещают 119 парковочных мест. Из-за установленных болардов на тротуарах и в «карманах» количество бесплатных мест уменьшилось.

За лето 2025 года площадки принесли КП «Таймсет» 111,4 тысячи гривен дохода, которые после уплаты обязательных платежей будут перечислены в городской бюджет.

Однако депутат Андрей Янтар из партии «Пропозиція» критиковал систему, отмечая, что она не повышает комфорт для жителей и создает дополнительные проблемы. Кроме того, в 2025 году в городской бюджет поступило около 4 миллионов гривен за неправильную парковку.

Ранее «НикВести» писали о том, как они будут работать и кто будет контролировать оплату, в статье «В центре Николаева появились платные парковки. Как они будут работать и кто будет контролировать оплату?».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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