В областной клинической больнице в Николаеве планируют отремонтировать проезды за ₴7,5 млн

Возле Николаевской областной клинической больницы планируется отремонтировать проезды. Фото: страница больницы в Facebook

Николаевская областная военная администрация объявила тендер на капитальный ремонт покрытия подъездных путей в областной клинической больнице. Ожидаемая стоимость работ составляет 7,5 миллиона гривен.

Информация опубликована в системе публичных закупок Prozorro.

Тендер объявил Департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской ОВА 31 августа. Аукцион начнется 15 сентября.

Тендер на ремонт проездов возле больницы. Скриншот из Prozorro

Согласно перечню работ, планируют ремонт территории возле реабилитационного отделения и диагностического центра. Должны снять старое покрытие, подготовить основу под новое, установить новые бордюры, выложить плиткой около 900 квадратных метров тротуаров и обустроить 7 квадратных метров тактильного покрытия.

Работы заказывают до 31 декабря 2026 года, но с пометкой «или до полного выполнения договорных обязательств».

Напомним, в Николаевской ОВА планируют выделить 5,2 миллиона гривен на капитальный ремонт отделения анестезиологии, интенсивной терапии и гипербарической оксигенации в Николаевской областной клинической больнице. В прошлом году на ремонт этого отделения уже было выделено 5,8 миллиона.

Также сообщалось, что Николаевская областная клиническая больница пока не может организовать стационарное паллиативное отделение из-за отсутствия необходимых площадей. В то же время вопрос о его создании сейчас рассматривается, поскольку паллиативная помощь должна быть доступна, в частности, в областных медицинских учреждениях.