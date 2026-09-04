В селе на Николаевщине дети не могут добраться до школы — власти не выделили автобус

Село Гребеники. Фото: «Суспильне» Николаев/Юлия Филимон

В селе Гребеники Николаевской области четверо школьников не могут добраться до лицея в соседней громаде, поскольку с начала учебного года их перестали подвозить школьным автобусом.

О ситуации рассказали местные чиновники и родители учеников, говорится в репортаже «Суспільного».

В Гребениках нет собственного лицея, поэтому дети учатся в соседнем селе Бузкое — примерно в семи километрах. Раньше их туда возил школьный автобус, однако 1 сентября автобус не приехал.

Проблема возникла из-за того, что села относятся к разным громадам. Гребеники входят в Новоодесскую громаду, а Бузькое — в Сухоеланецкую.

Глава Сухоеланецкой громады Александр Постика говорит, что в течение пяти лет их транспорт возил детей из Гребеников. Новоодесская громада компенсировала расходы на топливо и оплачивала работу водителя.

Однако в прошлом году Александр Постика предупредил Новоодесскую громаду, что автобус больше не будет курсировать по этому маршруту. Среди причин он называет дополнительные расходы и плохое состояние дороги, из-за которой уже приходилось ремонтировать транспорт.

«Нам это обходится дорого в финансовом плане, дорого, дороги нет. Мы разбили маршрутку и отремонтировали её», — говорит Александр Постика.

У Новоодесской громады есть свой транспорт, однако возить им детей на занятия в другую общину она не имеет права, говорит мэр Новой Одессы Александр Поляков.

«Мы можем сотрудничать и даже, как мы делали с Гребениками, с Сухоеланицкой громадой, даже помочь финансово. Но возить детей в чужую общину на учебу — это неправильно», — пояснил Александр Поляков.

В то же время родители не хотят переводить детей в другое учебное заведение. Марина, чей ребенок учится в Бужском, говорит, что ежедневно самостоятельно возить его в лицей не может.

«Мне директор школы сказал, что детей возить не будут: «Решайте этот вопрос». Решить я не могу. У меня есть машина, но я не буду возить каждый день. У меня машина для экстренных случаев. Ребенок маленький», — рассказала она.

Сейчас в подвозе к школе нуждаются четверо детей из Гребеников. В то же время между Новоодесской и Сухоеланецкой громадами до сих пор действует договор о сотрудничестве, заключенный в 2021 году.

По словам начальницы управления образования Новоодесского городского совета Надежды Молчановской, договор предусматривает, что община компенсирует расходы на перевозку своих школьников. Он действует до 31 декабря 2026 года.

«Мы дважды пытались связаться с ними, писали им письма о продлении этого сотрудничества, мы понимаем, что для нашей громады экономически выгоднее продолжать эти отношения. Но на сегодняшний день никаких положительных результатов нет», — сказала Надежда Молчановская.

Напомним, в Николаевской области для подвоза учеников используют 315 школьных автобусов и ещё 31 — предназначенный для перевозки детей в инвалидных колясках. В то же время одной из проблем остаётся нехватка водителей, которых пока не могут освободить от мобилизации.