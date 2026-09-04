 В Николаевской области охотничье хозяйство отказалось от более чем 7 тысяч га угодий

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Главная Новости Общество 12:51, 04 сентября, 2026

В Николаевской области охотничье хозяйство отказалось от более чем 7 тысяч га угодий

На Миколаївщині ще одне мисливське господарство відмовилось від угідь. Фото: НикВестиВ Николаевской области ещё одно охотничье хозяйство отказалось от земельных угодий. Фото: НикВести

В Николаевской области охотничье общество «Охотников и рыболовов Белоусовки» отказалось от пользования землей. Речь идет о земельных угодьях общей площадью более 7,1 тысячи гектаров.

Соответствующий проект решения депутаты должны рассмотреть на 38-й внеочередной сессии областного совета.

Право пользования угодьями площадью 7158,2386 гектара общество получило в 2012 году. Они расположены на территории бывшего Белоусовского сельского совета Вознесенского района, а согласно современному административно-территориальному устройству — в пределах Дорошевского сельского совета.

Основанием для прекращения права пользования стал добровольный отказ самого общества.

В случае принятия решения Южное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства должно расторгнуть договор об условиях ведения охотничьего хозяйства и организовать охрану диких животных на этой территории.

Копія проєкту рішенняКопия проекта решения
Копія проєкту рішенняКопия проекта решения

Этот вопрос также обсуждался на заседании комиссии облсовета по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Членам комиссии объяснили, что этот процесс связан, прежде всего, с истечением срока действия договора в 2027 году.

Руководитель отдела охотничьего хозяйства, охоты и рекреации Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Жанна Керницкая отметила, что в прошлом году восемь предприятий уже оформили право пользования угодьями на новый срок. В настоящее время таких предприятий, по ее оценке, осталось около 11.

По её словам, прекращение права пользования в данном случае является частью процесса переоформления охотничьих угодий, а не передачей этой территории другому пользователю.

Напомним, в мае 2026 года в Николаевской области ещё одно охотничье хозяйство — «Охотник и рыболов» — отказалось от угодий из-за невозможности надлежащего ведения хозяйства. До этого, в апреле 2026 года от пользования угодьями площадью более 82 тысяч гектаров отказались сразу два хозяйства — ООО «Охотники Побужья» и «Казанковское охотничье-рыболовное хозяйство».

Ещё в январе 2026 года сообщалось, что в Николаевской и Одесской областях количество волков, шакалов и лисиц в охотничьих угодьях превысило допустимые нормы в 2,5 раза, поэтому диких хищников решили отстреливать.

Ранее, в сентябре 2025 года, от пользования своими территориями отказались владельцы девяти охотничьих угодий в Николаевской области — чтобы переоформить документы и привести их в соответствие с новыми административными границами. А ещё раньше, летом 2025 года, ситуация была противоположной: депутаты Николаевского областного совета, напротив, передали в пользование обществу «Охотники Владимировки» более 8 тысяч гектаров угодий рядом с заповедным фондом на 15 лет.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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