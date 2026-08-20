В Николаевской области есть 315 школьных автобусов, но громадам не хватает водителей

Школьный автобус в Николаеве, август 2019 года, архивное фото «НикВести»

В Николаевской области для подвоза учеников используется 315 школьных автобусов и еще 31 — для перевозки детей в инвалидных креслах. При этом одной из проблем остается нехватка водителей, которых пока не могут освободить от мобилизации.

Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам образования.

По словам директора департамента образования и науки Николаевской ОВА Аллы Велиховской, область постоянно собирает информацию о состоянии школьного автопарка. По имеющимся данным, автобусы находятся в рабочем состоянии.

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Она подчеркнула, что за организацию подвоза учащихся отвечают учредители учебных заведений.

— В целом учредители отвечают за подвоз детей. Если, например, в определенной общине создается академический лицей, то эта громада уже сама проводит соответствующую работу для того, чтобы ученики добирались до него, — отмечает она

По словам Аллы Велиховской, на данный момент для громад еще закуплено 40 автобусов, однако средства за них полностью оплатили лишь 12 громад.

Область также планирует приобрести ещё 12 специальных автобусов для учебных заведений областного подчинения. Они, в частности, должны обеспечить подвоз учащихся с особыми образовательными потребностями.

При этом громады могут привлекать различные источники финансирования. По словам Аллы Велиховской, некоторые из них приобретали автобусы при поддержке спонсоров.

В то же время наличие транспорта не решает вопрос подвоза учеников полностью. В области возникла проблема с водителями школьных автобусов.

— У нас сегодня сложная ситуация с водителями, потому что водителей не хватает. В некоторых громадах водителям 72–73 года. Есть проблемы. А есть громады, где нет ни одного водителя. Автобусы есть, а водителей нет, — сказала Алла Велиховская.

Ранее сообщалось, что шесть громад Николаевской области получат специализированные школьные автобусы. Два из них — Николаев. Их должны передать в коммунальную собственность общин. Общая стоимость автобусов составила почти 27 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Николаевской области выделят 19,7 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на приобретение школьных автобусов. Автобусы должны быть специально оборудованы для перевозки маломобильных групп населения, иметь места для сопровождающих и кресла для инвалидов-колясочников.