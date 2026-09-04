На ремонт пищеблока гимназии № 46 в Николаеве потратят ещё ₴11 млн

Проект пищеблока в гимназии № 46. Иллюстрация с платформы Dream

В Николаеве на ремонт пищеблока гимназии № 46 планируют выделить ещё 11 миллионов гривен — дополнительные работы появились после корректировки проекта.

Об этом пишет «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Заказчик работ — управление капитального строительства Николаевского городского совета.

Основной договор на ремонт пищеблока заключили ещё в октябре 2024 года с компанией «Танолбуд». Его стоимость составляла 22,25 миллиона гривен. Однако на сегодняшний день компания получила из них 11,4 миллиона гривен, свидетельствуют данные мониторингового сайта по использованию публичных средств Spending.

Позже проект и смету пересмотрели. После этого выяснилось, что для завершения ремонта требуются дополнительные работы. Их стоимость составляет 11 миллионов гривен — почти половину от суммы первого договора.

Новый тендер для этого проводить не будут. Дополнительные работы заказали у той же компании — «Танолбуд». Закон позволяет это сделать, если они связаны с основным договором, а их стоимость не превышает 50% от его цены. В данном случае дополнительные работы составляют 49,66%.

Согласно документам, в ходе ремонта пищеблока, в частности, предусмотрены работы по вентиляции, освещению, укладке пола и отделке. Также в проекте предусмотрены сантехника, моечные ванны, бесконтактные смесители и питьевой фонтан.

Дополнительные работы должны быть завершены до 30 октября 2026 года.

Ремонт пищеблоков в школах Николаева

Еще в сентябре 2024 года Кабмин утвердил распределение субвенции на обновление школьных столовых в Николаеве. Четыре образовательных учреждения получат почти 80 миллионов гривен на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Среди них:

Николаевский лицей №40: учреждение получит 20 миллионов 976 тысяч 134 гривен на капитальный ремонт пищеблока. В лицее обучаются 1832 ученика, и он получит статус опорной кухни.

Николаевский лицей № 3: для этого лицея, где обучаются 1210 учащихся, выделено 18 миллионов 514 тысяч 376 гривен. Лицей также получит статус базовой кухни.

Николаевская гимназия № 52: получит 19 миллионов 554 тысяч 74 гривны на капитальный ремонт пищеблока. Гимназия, в которой обучаются 1609 учеников, станет опорной кухней.

Николаевская гимназия № 46: на ремонт пищеблока этого учреждения выделено 19 миллионов 835 тысяч 683 гривны. В гимназии обучается 686 учеников, и она получит статус базовой кухни.

В июне 2025 года исполком перераспределил средства на ремонт пищеблоков в лицее № 3 — 6,4 миллиона гривен и гимназии № 52 — 7,2 миллиона гривен.

После этого уже в июле исполком горсовета перераспределил 13 миллионов гривен на реконструкцию пищеблоков в школах Николаева. Согласно решению: