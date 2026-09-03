 Николаевская область заняла последнее место в рейтинге Украины по итогам НМТ-2026

  • четверг

    3 сентября, 2026

  • 23°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 3 сентября , 2026 четверг

  • Николаев • 23° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 18:21, 03 сентября, 2026

Николаевская область заняла последнее место в рейтинге Украины по итогам НМТ-2026

Фото: НикВестиНиколаевская область заняла последнее место в рейтинге по результатам национального мультипредметного теста. Фото: НикВести

Николаевская область заняла последнее место в рейтинге областей Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.

Об этом сообщили на сайте Освіта.ua, сославшись на результаты НМТ, полученные выпускниками школ в 2026 году.

Отмечается, что области Украины в таблице расположены в соответствии с рейтинговым баллом. Его рассчитали на основании среднего значения баллов НМТ, полученных выпускниками школ каждой области в 2026 году. Выпускников прошлых лет, сдававших тест в 2026 году, в рейтинге не учитывали.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В Николаевской области в рейтинг вошли 195 школ. НМТ сдавали 3364 учащихся, которые в общей сложности выполнили 13 040 тестов. Средний рейтинговый балл области составляет 129,36, а доля участников, сдавших тест, — 94%.

Среди областей, расположенных рядом с Николаевской, Одесская область заняла 21-е место со средним баллом 131,20. В рейтинг вошли 367 школ, НМТ сдавали 8400 учащихся, а доля тех, кто сдал тест, составила 93%.

Херсонская область заняла 15-е место со средним баллом 132,75. В регионе в рейтинг вошли 98 школ, НМТ сдавали 946 учащихся. Доля тех, кто сдал тест, — 94%.

Первые пять позиций рейтинга заняли:

  • Львовская область — 1-е место, средний балл 139,77;
  • Киевская область — 2-е место, 136,74;
  • Волынская область — 3-е место, 135,98;
  • Ивано-Франковская область — 4-е место, 135,80;
  • Хмельницкая область — 5-е место, 135,19.

Выпускники сдавали НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и предмету по выбору. Национальный мультитест проводился в форме компьютерного тестирования с использованием заданий с закрытой формой ответа.

Во время прохождения теста участники сталкивались с определенными сложностями, в частности с прерыванием тестирования из-за воздушных тревог. Украинский центр оценки качества образования организовал дополнительную сессию НМТ, поэтому все участники получили свои результаты.

Также подчеркнули, что ученики ряда школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжили обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Учитывая эти особенности, результаты рейтинга не следует использовать для принятия управленческих решений в отношении конкретных школ.

Напомним, в Николаеве определили рейтинг школ, лицеев и гимназий по результатам национального мультипредметного теста 2026 года. В список вошли 75 учебных заведений города.

В этом году школьники Николаева получили 35 максимальных результатов на Национальном мультипредметном тесте — по 200 баллов, а двое выпускников набрали по 400 баллов, показав наивысший результат сразу по двум предметам.

Кроме того, абитуриенты, набравшие не менее 185 баллов по всем предметам на НМТ, будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

Последние новости про: Образование

В этом году на Николаещине в первый класс пошли больше 6 тысяч детей
Зеленский: российские «Шахеды» нанесли удар по университету в Киеве во время занятий
В Николаеве определили рейтинг лучших школ по итогам НМТ-2026
Реклама
Читайте также:
новости
Жительница Николаева пожаловалась на закрытое укрытие в доме: управляющая компания рассказала, где были ключи

Юлия Лукьяненко
новости
Средняя зарплата в Николаевской области превышает ₴28 тысяч, но в некоторых сферах платят в четыре раза меньше

Светлана Иванченко
новости
Спектакли, концерты и кино — что посмотреть в Николаеве на этой неделе

Мария Хамицевич
новости
В Николаеве определили рейтинг лучших школ по итогам НМТ-2026

Мария Хамицевич
новости
В Баштанке планируют установить скамейки в честь пропавших без вести и пленных защитников

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Образование

В Николаеве определили рейтинг лучших школ по итогам НМТ-2026
Зеленский: российские «Шахеды» нанесли удар по университету в Киеве во время занятий
В этом году на Николаещине в первый класс пошли больше 6 тысяч детей

Плесень, заблокированный выход, затопленная вентиляция: в Николаеве проверили 7 укрытий

1 час назад

Спектакли, концерты и кино — что посмотреть в Николаеве на этой неделе

Мария Хамицевич

Главное сегодня