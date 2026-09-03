Николаевская область заняла последнее место в рейтинге Украины по итогам НМТ-2026

Николаевская область заняла последнее место в рейтинге по результатам национального мультипредметного теста. Фото: НикВести

Николаевская область заняла последнее место в рейтинге областей Украины по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году.

Об этом сообщили на сайте Освіта.ua, сославшись на результаты НМТ, полученные выпускниками школ в 2026 году.

Отмечается, что области Украины в таблице расположены в соответствии с рейтинговым баллом. Его рассчитали на основании среднего значения баллов НМТ, полученных выпускниками школ каждой области в 2026 году. Выпускников прошлых лет, сдававших тест в 2026 году, в рейтинге не учитывали.

В Николаевской области в рейтинг вошли 195 школ. НМТ сдавали 3364 учащихся, которые в общей сложности выполнили 13 040 тестов. Средний рейтинговый балл области составляет 129,36, а доля участников, сдавших тест, — 94%.

Среди областей, расположенных рядом с Николаевской, Одесская область заняла 21-е место со средним баллом 131,20. В рейтинг вошли 367 школ, НМТ сдавали 8400 учащихся, а доля тех, кто сдал тест, составила 93%.

Херсонская область заняла 15-е место со средним баллом 132,75. В регионе в рейтинг вошли 98 школ, НМТ сдавали 946 учащихся. Доля тех, кто сдал тест, — 94%.

Первые пять позиций рейтинга заняли:

Львовская область — 1-е место, средний балл 139,77;

Киевская область — 2-е место, 136,74;

Волынская область — 3-е место, 135,98;

Ивано-Франковская область — 4-е место, 135,80;

Хмельницкая область — 5-е место, 135,19.

Выпускники сдавали НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и предмету по выбору. Национальный мультитест проводился в форме компьютерного тестирования с использованием заданий с закрытой формой ответа.

Во время прохождения теста участники сталкивались с определенными сложностями, в частности с прерыванием тестирования из-за воздушных тревог. Украинский центр оценки качества образования организовал дополнительную сессию НМТ, поэтому все участники получили свои результаты.

Также подчеркнули, что ученики ряда школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжили обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Учитывая эти особенности, результаты рейтинга не следует использовать для принятия управленческих решений в отношении конкретных школ.

Напомним, в Николаеве определили рейтинг школ, лицеев и гимназий по результатам национального мультипредметного теста 2026 года. В список вошли 75 учебных заведений города.

В этом году школьники Николаева получили 35 максимальных результатов на Национальном мультипредметном тесте — по 200 баллов, а двое выпускников набрали по 400 баллов, показав наивысший результат сразу по двум предметам.

Кроме того, абитуриенты, набравшие не менее 185 баллов по всем предметам на НМТ, будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен.