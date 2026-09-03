В Николаеве определили рейтинг лучших школ по итогам НМТ-2026

В Николаеве составили рейтинг школ по результатам НМТ-2026. Фото: radiotrek.rv.ua

В Николаеве определили рейтинг школ, лицеев и гимназий по результатам национального мультипредметного теста 2026 года. В список вошли 75 учебных заведений города.

Рейтинг опубликовали на образовательном ресурсе EDTOP. Учебные заведения ранжировали по среднему рейтинговому баллу выпускников, сдававших НМТ, сообщает «НикВести».

Первое место занял Николаевский лицей имени профессора М. Александрова со средним результатом 133,62 балла.

Второе место занял лицей № 41 — 131,43 балла. На третьем — лицей № 22 с результатом 129,56 балла.

В первую пятерку также вошли лицей № 58 — 129,44 балла и лицей № 38 «Муниципальный коллегиум» имени В. Д. Чайки — 128,87 балла.

Далее в десятке лучших расположились:

лицей «Академия детского творчества» — 126,84 балла;

лицей № 2 — 124,52 балла;

Николаевский областной академический лицей «Адмиральский» — 123,81 балла;

лицей № 28 — 121,73 балла;

лицей № 55 — 121,47 балла.

В то же время некоторые учебные заведения заметно изменили свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. В частности, лицей № 2 опустился на пять мест, а лицей № 28 поднялся на шесть позиций и вошел в первую десятку. Лицей № 58 поднялся на четыре места.

Ни одно из николаевских учебных заведений также не вошло в первую сотню школ Украины по результатам НМТ-2026.

В Николаеве составили рейтинг школ по результатам НМТ-2026. Инфографика: EDTOP

Напомним, что в этом году школьники Николаева получили 35 максимальных результатов на Национальном мультипредметном тесте — по 200 баллов, а двое выпускников набрали по 400 баллов, показав наивысший результат сразу по двум предметам.

Кроме того, абитуриенты, набравшие не менее 185 баллов по всем предметам на НМТ, будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен.