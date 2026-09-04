Уже на трёх заседаниях горсовета подчинённые Сенкевича игнорируют его поручение отчитаться по тендерам «Электротранса»

Подчинённые мэра Николаева уже три сессии не отчитываются по тендерам «Электротранса». Фото: архив НикВести

В Николаевском городском совете до сих пор не заслушали отчет департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции о закупке кабелей «Электротрансом». Хотя мэр Александр Сенкевич еще 30 июля поручил пригласить представителей департамента и предприятия на следующую сессию.

После этого горсовет уже провел три заседания — 6 августа, 27 августа и 1 сентября. Но депутаты так и не услышали отчета о проверке закупки, пишут«НикВести».

Напомним, 30 июля депутат Николаевского городского совета Андрей Янтарь из фракции «Предложение», во время сессии предложил заслушать публичный отчет департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции после журналистского расследования о закупке медного кабеля «Николаевлектротрансом».

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Также депутат предложил пригласить директора предприятия Юрия Сметану, чтобы тот объяснил ситуацию с закупкой кабеля.

Речь шла о договоре на 3,86 миллиона гривен. Журналисты «Наших денег» обратили внимание, что часть кабельной продукции предприятие планировало закупить значительно дороже рыночных цен. По их подсчетам, город мог переплатить не менее 500 тысяч гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал это предложение и дал протокольное поручение пригласить на следующую сессию руководителей департамента и «Николаевлектротранса».

После резонанса Юрий Сметана заявил в комментарии«НикВести», что предприятие расторгнет договор и проведетновую закупку. Однако по состоянию на 4 сентября «Николаевлектротранс» не объявил о повторной закупке.