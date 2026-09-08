«Прошла неделя», — Сенкевич раскритиковал задержку с ремонтом пищеблока лицея №3 в Николаеве

Состояние пищеблока в лицее № 3. Фото из системы DREAM

Подрядчик до сих пор не приступил к ремонту пищеблока лицея №3 в Николаеве, хотя должен был выйти на объект еще на прошлой неделе. Мэр Александр Сенкевич раскритиковал задержку и поручил ежедневно контролировать ход работ.

Об этом шла речь 7 сентября во время аппаратного совещания в Николаевском городском совете, пишут «НикВести».

Как известно, на реконструкцию кухни и столовой в лицее №3 планируется потратить 27,4 миллиона гривен. Работы финансируются за счет субвенции из государственного бюджета. Также проект софинансируется Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

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Директор управления капитального строительства городского совета Алексей Савчук сообщил, что подрядчик должен был приступить к работам 7 сентября.

Мэр Александр Сенкевич напомнил, что это уже не первое обещание начать ремонт.

«Подрядчик так и не приступил к работам в пищеблоке лицея №3, хотя на нашей встрече обещал, что на прошлой неделе приступит. Ну вот, прошла неделя», — сказал мэр.

Состояние пищеблока в лицее №3. Фото из системы DREAM Состояние пищеблока в лицее №3. Фото из системы DREAM Состояние пищеблока в лицее №3. Фото из системы DREAM

Александр Сенкевич подчеркнул, что городу важно своевременно использовать полученную субвенцию. По его словам, проблемы с реализацией проекта могут затруднить получение такого финансирования в следующем году.

«Если мы не освоим субвенцию, мы уже не сможем её получить в следующем году. Никакие договорённости, никакие мои «просьбы» уже не сработают», — сказал он.

Мэр поручил руководству управления капитального строительства усилить контроль за объектом и фактически ежедневно проверять, работает ли там подрядчик.

«Прошу уделить этому объекту максимальное внимание. Начинайте свой день с того, что приезжайте в третий лицей и проверяйте количество людей, которые там работают. Вы меня услышали?» — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве продолжают ремонтировать пищеблоки в двух лицеях и двух гимназиях. Там должны заменить оборудование, внутренние сети и отремонтировать все внутренние конструкции. Планируется ремонт пищеблоков в четырёх учебных заведениях: лицеях № 3 и № 40, гимназиях № 46 и № 52. Средства выделены из фондов Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Ремонт софинансируется из местного бюджета.

Также в планах — проектирование пищеблока гимназии № 20, чтобы в дальнейшем на конкурсе получить субвенцию на ремонт.

Ремонт пищеблоков в школах Николаева

Еще в сентябре 2024 года Кабмин утвердил распределение субвенции на обновление школьных столовых в Николаеве. Четыре учебных заведения получат почти 80 миллионов гривен на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Среди них:

Николаевский лицей № 40: учреждение получит 20 миллионов 976 тысяч 134 гривен на капитальный ремонт пищеблока. В лицее обучаются 1832 ученика, и он получит статус опорной кухни.

Николаевский лицей № 3: для этого лицея, где обучаются 1210 учеников, выделено 18 миллионов 514 тысяч 376 гривен. Лицей также получит статус базовой кухни.

Николаевская гимназия № 52: получит 19 миллионов 554 тысяч 74 гривны на капитальный ремонт пищеблока. Гимназия, в которой обучаются 1609 учеников, станет опорной кухней.

Николаевская гимназия № 46: на ремонт пищеблока этого учебного заведения выделено 19 миллионов 835 тысяч 683 гривен. В гимназии обучается 686 учеников, и она получит статус базовой кухни.

В июне 2025 года исполком перераспределил средства на ремонт пищеблоков в лицее № 3 — 6,4 миллиона гривен и гимназии № 52 — 7,2 миллиона гривен.

После этого, уже в июле, исполком горсовета перераспределил 13 миллионов гривен на реконструкцию пищеблоков в школах Николаева. Согласно решению: