«Клоуны», — советник Сенкевича раскритиковал ОГА за планы по созданию нового туристического бренда Николаевской области

Официально морское побережье Николаевской области закрыто для отдыха с 2022 года, фото из архива НикВести

Внештатный советник мэра Николаева Александра Сенкевича Геннадий Задырко раскритиковал Николаевскую областную военную администрацию после сообщения о начале работы над туристическим брендом области.

Свой комментарий он оставил под соответствующей публикацией Николаевской ОВА в Facebook.

«Клоуны. Разблокируйте часть пляжа в Коблево. И это реальный шаг, а не разговоры ради разговоров…», — написал Геннадий Задирко под постом с фотографией главы Николаевской ОВА Георгия Решетилова.

Советник мэра Николаева Геннадий Задырко раскритиковал ОГА за планы создать туристический бренд, скриншот из Facebook

В Николаевской ОГА сообщили, что администрация и общественная организация «Brand Ukraine» подписали меморандум о сотрудничестве и будут совместно работать над созданием туристического бренда Николаевской области.

Николаевская ОГА планирует разработать собственный туристический бренд, скриншот из Facebook

Документ подписали исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов и председатель общественной организации «Brand Ukraine» Мария Липяцкая во время форума TILIGUL CONNECT 2026.

Как пояснили в ОГА, сотрудничество предусматривает разработку концепции туристического бренда области, определение его ключевых ценностей и туристических продуктов, формирование единого позиционирования Николаевщины и рекомендаций по использованию бренда в коммуникациях и промо-материалах.

В администрации считают, что собственный туристический бренд должен усилить туристическую привлекательность области и способствовать развитию региональной экономики.

Советник мэра Николаева Геннадий Задирко. Фото с личной страницы в Facebook

Это не первая публичная критика Геннадием Задырко руководства Николаевской ОГА. В конце августа он заявил, что исполняющий обязанности главы ОГА Георгий Решетилов должен мобилизоваться и пойти служить в ВСУ. Тогда Задырко также заявлял, что государственные служащие и депутаты должны идти на военную службу, а Николаевская область, по его словам, могла бы «спокойно сформировать чиновничью бригаду». Тогда мэр Николаева Александр Сенкевич публично не поддержал высказывания своего внештатного советника Геннадия Задырка, а исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов заявил, что не хочет давать оценку призыву внештатного советника мэра Геннадия Задырка мобилизоваться и воспринимает подобные заявления спокойно.

Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков в июне 2026 года назначил Геннадия Задырка советником Александра Сенкевича, фото из Facebook Задырка

Отметим, что сам Геннадий Задирко является совладельцем туристического бизнеса, в частности базы отдыха в причерноморской курортной зоне Николаевской области.

В январе 2023 года он публично выражал возмущение по поводу налогов для туристического бизнеса, который не мог работать из-за полномасштабной войны. Тогда Задирко сообщал, что получил требование уплатить более 41 тысячи гривен за коммерческое использование земельного участка в Коблеве, и призвал власти пересмотреть подход к налогообложению предпринимателей в курортных общинах. В том же посте он писал: «Какой туризм, какое предпринимательство».

Внештатным советником мэра Николаева Александра Сенкевича по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных Задирко был назначен в июне 2026 года. Геннадий Задырко — народный депутат VI созыва (2007–2012 годы).

7 августа 2026 года в акватории моря в Коблево взорвалась мина: мужчина погиб, две женщины пострадали. После этого в ОГА пояснили, что люди находят лазейки на закрытые пляжи, несмотря на реальную опасность. Неделей ранее Министерство здравоохранения сообщало, что вода на пляжах в Коблево и Украинке соответствует санитарным нормам, хотя официально ни один пляж в области не был открыт.

В конце июня 2026 года отдыхающие в Коблевом, несмотря на запрет, открыли купальный сезон, проходя на пляж через базу отдыха.

В начале лета 2026 года власти несколько раз напоминали о запрете: 1 июня сообщалось, что пляжного сезона на побережье не будет из-за военных рисков, а ещё раньше, 6 мая, глава ОГА Виталий Ким предупреждал, что курорты Коблево, Луговое и Рыбаковка вновь останутся закрытыми.