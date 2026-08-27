«Вашу никому не нужную работу могут выполнять женщины», — советник мэра Николаева считает, что руководитель ОВА Решетилов должен уйти в ВСУ

Геннадий Задырко. Фото с личной страницы в Facebook

Советник мэра Николаева Геннадий Задырко считает, что глава областной военной администрации Георгий Решетилов должен мобилизоваться и уйти на войну. Такую позицию советник Александра Сенкевича обнародовал на своей странице в Facebook в среду, 26 августа.

Геннадий Задырко, являющийся внештатным советником городского головы по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных, заявил, что его «принципиальная позиция» заключается в том, что государственные служащие и депутаты должны пойти служить в ВСУ.

В качестве примеров он назвал председателя Николаевского областного совета Антона Табунщика, руководителя областного центра занятости Дмитрия Оборонько и исполняющего обязанности начальника Николаевской ОГА Георгия Решетилова. По словам советника мэра, Николаевская область могла бы «без проблем сформировать чиновничью бригаду». В то же время в своём посте Геннадий Задирко обошёл вниманием должностных лиц Николаевского городского совета, в частности заместителей городского головы Александра Сенкевича, советником которого он является.

«Ребята, сколько можно коптить небо? Наконец-то станьте мужчинами. Сколько можно друг друга награждать государственными наградами и получать неадекватные зарплаты? В конце концов, вашу никому не нужную работу могут выполнять женщины. Или вы уже сменили пол?» — написал советник мэра Николаева Геннадий Задирко.

Советник мэра Николаева высказался по поводу мобилизации должностных лиц ОВА, скриншот из Facebook

В то же время женщины также проходят военную службу в Силах обороны Украины. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, по состоянию на июль 2026 года в Силах обороны служили более 75 тысяч женщин, из которых более 20 тысяч выполняли задачи на боевых должностях. При этом военная служба для женщин остается добровольной.

«НикВести» также проанализировали состав руководства Николаевского городского совета, областной военной администрации и областного совета.

У мэра Николаева Александра Сенкевича пять заместителей — первый заместитель Виталий Луков, а также Юрий Андриенко, Анатолий Петров, Сергей Коренев и Юрий Степанец. Последний мобилизован в ряды Сил обороны и проходит военную службу.

В руководстве Николаевской ОВА среди шести заместителей начальника администрации также нет ни одной женщины. Это первый заместитель Георгий Решетилов, который сейчас исполняет обязанности главы ОГА, а также Николай Маринов, Александр Трайтли, Юрий Гранатуров, Валентин Гайдаржи и Вячеслав Базаренко.

У председателя Николаевского областного совета Антона Табунщика двое заместителей — первый заместитель Игорь Щербина и заместитель Денис Андреев.

Таким образом, должности заместителей городского головы Николаева, начальника ОГА и председателя областного совета в целом занимают 13 мужчин. Один из них — заместитель городского головы Юрий Степанец — мобилизован и проходит военную службу.

Поэтому проблема, поднятая Геннадием Задирко, вряд ли сводится к тому, что мужчины должны уйти воевать, а их места в кабинетах власти могут занять женщины. Женщины уже служат в армии и выполняют боевые задачи. Показательным же является само распределение ролей: на уровне руководства города и области гражданские руководящие должности фактически остаются за мужчинами, тогда как участие в защите страны давно не является исключительно мужским делом.

В то же время сама работа мужчины в органах власти не означает, что он уклоняется от мобилизации. Украинское законодательство предусматривает бронирование военнообязанных работников государственных органов и органов местного самоуправления, а для отдельных руководящих должностей — особый порядок бронирования. Поэтому без информации о военно-учетном статусе конкретного человека нет оснований утверждать, что названные Задирко чиновники нарушают правила мобилизации или незаконно уклоняются от службы.

Напомним, ранее сообщалось, что советник мэра Николаева Александра Сенкевича Геннадий Задирко упрекнул Виталия Кима в применении двойных стандартов из-за отключения электричества у предприятий жен военнослужащих.

Напомним, в июле 2026 года внештатный советник мэра Николаева по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных Геннадий Задирко публично раскритиковал другого внештатного советника мэра — Анатолия Дюмина, который с 2021 года консультирует Сенкевича по социально-экономическим вопросам, обвинив того в превращении городской земли в «гадюшники».

Ранее, в июне 2026 года, вскоре после назначения, Задирко призвал жителей, бизнес и коммунальные структуры Николаева присоединяться к ежедневной общенациональной минуте молчания и не воспринимать её как формальность.

В июне 2026 года Задирко был назначен внештатным советником Сенкевича по вопросам ветеранов, семей погибших защитников и пленных. Геннадий Задирко — народный депутат VI созыва (2007–2012 годы).