В Нацполиции заявили о рисках, связанных с инициативой мэрии Николаева по установке камер с целью пополнения городского бюджета за счет штрафов за нарушение ПДД
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- Алина КвиткоРепортер
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В Нацполиции усмотрели риски в идее Николаева установить больше камер автофиксации и оставлять городу больше средств от штрафов.
Об этом говорится в ответах Департамента патрульной полиции и Министерства внутренних дел на обращение Николаевского городского совета, которые имеются в распоряжении «НикВести».
Как известно, 30 июля депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в Кабинет Министров относительно изменения правил работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД.
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Город предложил решить два вопроса. Первый — разрешить общинам устанавливать камеры в профилактических целях, а не ждать, пока определенный участок дороги получит статус места концентрации ДТП. Второе — пересмотреть распределение средств от штрафов в пользу местных бюджетов в тех случаях, когда камеры были приобретены и установлены за счет общины.
В ответе на это Департамент патрульной полиции отметил, что предложение депутатов Николаевского городского совета о расширении полномочий органов местного самоуправления «может противоречить цели административного взыскания».
В полиции напомнили, что административное взыскание является мерой ответственности. Его цель — соблюдение законов и предотвращение новых правонарушений как со стороны самого нарушителя, так и со стороны других людей. Поэтому устанавливать камеры за пределами аварийно опасных мест и участков концентрации ДТП, по мнению полиции, можно только по четким и обоснованным критериям.
«Установка контрольных устройств за пределами аварийно опасных мест (участков) и/или мест (участков) концентрации дорожно-транспортных происшествий для фиксации нарушений Правил дорожного движения возможно исключительно в случае определения четких и обоснованных требований (критериев) для установки контрольных устройств в таких местах», — говорится в ответе.
Отдельно в патрульной полиции прокомментировали вопрос о доходах от штрафов. Сейчас 10 % поступлений от штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные автоматически, поступают в бюджет общины по месту фиксации нарушения.
Еще 40 % таких поступлений направляются в специальный фонд государственного бюджета на внедрение, развитие, восстановление и работу системы автоматической фиксации.
В полиции подчеркнули, что функционирование системы требует расходов, в частности на почтовые услуги, закупку товаров, работ и других услуг. Поэтому, если распределение поступлений от штрафов будут менять, эти расходы также необходимо учесть.
В то же время в Министерстве внутренних дел саму возможность расширения сети камер не исключают. Наоборот, МВД совместно с Национальной полицией уже разрабатывает изменения, которые позволили бы устанавливать стационарные камеры не только на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.
В частности, речь идет о возможности устанавливать их на так называемых «потенциально опасных участках». Однако сейчас такого понятия в законодательстве нет.
В МВД также считают, что перед расширением сети необходимо определить четкие критерии, по которым будут выбирать места для камер.
«Расширение сети стационарных технических средств (устройств контроля) без определения четких критериев в отношении мест их установки может привести к искажению цели административного законодательства», — говорится в ответе МВД.
Напомним, Минразвития также предлагает упростить установку дорожных камер в городах — в определённых местах их могут разрешить устанавливать без согласования с полицией.
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