В Нацполиции заявили о рисках, связанных с инициативой мэрии Николаева по установке камер с целью пополнения городского бюджета за счет штрафов за нарушение ПДД

В Нацполиции усмотрели риски в идее Николаева об установке камер автофиксации. Фото: НикВести, проспект Центральный

В Нацполиции усмотрели риски в идее Николаева установить больше камер автофиксации и оставлять городу больше средств от штрафов.

Об этом говорится в ответах Департамента патрульной полиции и Министерства внутренних дел на обращение Николаевского городского совета, которые имеются в распоряжении «НикВести».

Как известно, 30 июля депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в Кабинет Министров относительно изменения правил работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Город предложил решить два вопроса. Первый — разрешить общинам устанавливать камеры в профилактических целях, а не ждать, пока определенный участок дороги получит статус места концентрации ДТП. Второе — пересмотреть распределение средств от штрафов в пользу местных бюджетов в тех случаях, когда камеры были приобретены и установлены за счет общины.

В ответе на это Департамент патрульной полиции отметил, что предложение депутатов Николаевского городского совета о расширении полномочий органов местного самоуправления «может противоречить цели административного взыскания».

В полиции напомнили, что административное взыскание является мерой ответственности. Его цель — соблюдение законов и предотвращение новых правонарушений как со стороны самого нарушителя, так и со стороны других людей. Поэтому устанавливать камеры за пределами аварийно опасных мест и участков концентрации ДТП, по мнению полиции, можно только по четким и обоснованным критериям.

«Установка контрольных устройств за пределами аварийно опасных мест (участков) и/или мест (участков) концентрации дорожно-транспортных происшествий для фиксации нарушений Правил дорожного движения возможно исключительно в случае определения четких и обоснованных требований (критериев) для установки контрольных устройств в таких местах», — говорится в ответе.

Ответ Департамента патрульной полиции на обращение относительно камер автофиксации. Скриншот Ответ Департамента патрульной полиции на обращение относительно камер автофиксации. Скриншот

Отдельно в патрульной полиции прокомментировали вопрос о доходах от штрафов. Сейчас 10 % поступлений от штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные автоматически, поступают в бюджет общины по месту фиксации нарушения.

Еще 40 % таких поступлений направляются в специальный фонд государственного бюджета на внедрение, развитие, восстановление и работу системы автоматической фиксации.

В полиции подчеркнули, что функционирование системы требует расходов, в частности на почтовые услуги, закупку товаров, работ и других услуг. Поэтому, если распределение поступлений от штрафов будут менять, эти расходы также необходимо учесть.

В то же время в Министерстве внутренних дел саму возможность расширения сети камер не исключают. Наоборот, МВД совместно с Национальной полицией уже разрабатывает изменения, которые позволили бы устанавливать стационарные камеры не только на аварийно опасных участках и в местах концентрации ДТП.

В частности, речь идет о возможности устанавливать их на так называемых «потенциально опасных участках». Однако сейчас такого понятия в законодательстве нет.

В МВД также считают, что перед расширением сети необходимо определить четкие критерии, по которым будут выбирать места для камер.

«Расширение сети стационарных технических средств (устройств контроля) без определения четких критериев в отношении мест их установки может привести к искажению цели административного законодательства», — говорится в ответе МВД.

Ответ Министерства внутренних дел на обращение Николаевского городского совета относительно камер автофиксации. Скриншот Ответ Министерства внутренних дел на обращение Николаевского городского совета относительно камер автофиксации. Скриншот

Напомним, Минразвития также предлагает упростить установку дорожных камер в городах — в определённых местах их могут разрешить устанавливать без согласования с полицией.