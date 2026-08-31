В Николаеве смогут устанавливать дорожные камеры без согласования с полицией — Минразвития готовит изменения
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве и других городах могут упростить установку дорожных камер. Минразвития предлагает разрешить устанавливать их в определенных местах без согласования с полицией.
Об этом говорится в ответе Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины на обращение Николаевского городского совета от 3 августа, копия которого имеется в распоряжении «НикВести».
Николаевский горсовет обращался в Кабмин с предложениями изменить правила работы системы автофиксации. В ответ Минразвития сообщило, что уже подготовило свой проект изменений в постановление правительства.
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Проект изменений предусматривает, что камеры смогут устанавливать владельцы дорог и железнодорожных переездов. Согласно новым правилам, камеры предлагается разрешить устанавливать не только там, где уже произошло много ДТП. В частности:
— возле участков, где установлен знак «Дети»;
— там, где в течение месяца водители получили 10 или более штрафов за превышение скорости;
— на пешеходных переходах через три и более полос движения, если там нет островка безопасности.
При этом для таких мест, по предложению Минразвития, не потребуется получать письменное согласование полиции. В то же время Агентство восстановления предложило не отменять согласование с полицией.
«Агентством восстановления внесено предложение оставить письменное согласование мест установки стационарных технических средств (приборов контроля) с соответствующим уполномоченным органом Национальной полиции», — говорится в ответе Минразвития.
Кроме того, Агентство предложило разрешить установку камер при наличии соответствующего обоснования и на других участках дорог. Среди них — зоны наземных пешеходных переходов на дорогах I категории и участки, где, по данным полиции, в течение месяца было выписано не менее 10 штрафов за превышение скорости.
Какие изменения просил ввести Николаевский горсовет?
Ранее Николаевский горсовет также предлагал расширить перечень нарушений, которые могут автоматически фиксировать дорожные камеры. В частности, город просил добавить в него проезд стоп-линии и движение по полосе общественного транспорта.
Отдельно Николаев поднимал вопрос о распределении средств от штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. В горсовете отмечали, что общины часто устанавливают такие комплексы за свой счет, поэтому должны получать большую часть соответствующих поступлений.
В Минразвития отметили, что остальные вопросы из обращения Николаева не входят в компетенцию министерства. В то же время там готовы рассматривать соответствующие законодательные и нормативные изменения, если они поступят на согласование.
В настоящее время проект постановления находится на согласовании в МВД, Минэкономики, Минфине, Минцифры, Укртрансбезопасности, Национальной полиции и Агентстве восстановления.
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