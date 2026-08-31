В Николаеве смогут устанавливать дорожные камеры без согласования с полицией — Минразвития готовит изменения

В Николаеве могут упростить установку дорожных камер. Фото: архив «НикВести»

В Николаеве и других городах могут упростить установку дорожных камер. Минразвития предлагает разрешить устанавливать их в определенных местах без согласования с полицией.

Об этом говорится в ответе Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины на обращение Николаевского городского совета от 3 августа, копия которого имеется в распоряжении «НикВести».

Николаевский горсовет обращался в Кабмин с предложениями изменить правила работы системы автофиксации. В ответ Минразвития сообщило, что уже подготовило свой проект изменений в постановление правительства.

Проект изменений предусматривает, что камеры смогут устанавливать владельцы дорог и железнодорожных переездов. Согласно новым правилам, камеры предлагается разрешить устанавливать не только там, где уже произошло много ДТП. В частности:

— возле участков, где установлен знак «Дети»; — там, где в течение месяца водители получили 10 или более штрафов за превышение скорости; — на пешеходных переходах через три и более полос движения, если там нет островка безопасности.

При этом для таких мест, по предложению Минразвития, не потребуется получать письменное согласование полиции. В то же время Агентство восстановления предложило не отменять согласование с полицией.

«Агентством восстановления внесено предложение оставить письменное согласование мест установки стационарных технических средств (приборов контроля) с соответствующим уполномоченным органом Национальной полиции», — говорится в ответе Минразвития.

Кроме того, Агентство предложило разрешить установку камер при наличии соответствующего обоснования и на других участках дорог. Среди них — зоны наземных пешеходных переходов на дорогах I категории и участки, где, по данным полиции, в течение месяца было выписано не менее 10 штрафов за превышение скорости.

В Николаеве могут упростить установку дорожных камер. Ответ Минразвития В Николаеве могут упростить установку дорожных камер. Ответ Минразвития

Какие изменения просил ввести Николаевский горсовет?

Ранее Николаевский горсовет также предлагал расширить перечень нарушений, которые могут автоматически фиксировать дорожные камеры. В частности, город просил добавить в него проезд стоп-линии и движение по полосе общественного транспорта.

Отдельно Николаев поднимал вопрос о распределении средств от штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. В горсовете отмечали, что общины часто устанавливают такие комплексы за свой счет, поэтому должны получать большую часть соответствующих поступлений.

В Минразвития отметили, что остальные вопросы из обращения Николаева не входят в компетенцию министерства. В то же время там готовы рассматривать соответствующие законодательные и нормативные изменения, если они поступят на согласование.

В настоящее время проект постановления находится на согласовании в МВД, Минэкономики, Минфине, Минцифры, Укртрансбезопасности, Национальной полиции и Агентстве восстановления.