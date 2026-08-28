«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА

Александр Сенкевич отреагировал на высказывания своего советника в адрес главы ОГА. Фото: НикВести

Мэр Николаева Александр Сенкевич не поддержал высказывания своего внештатного советника Геннадия Задырка в адрес главы Николаевской ОГА Георгия Решетилова, которого тот призвал мобилизоваться и пойти служить в ВСУ.

Об этом Александр Сенкевич сообщил в комментарии «НикВести».

Александр Сенкевич отметил, что видел публикацию своего советника, однако подчеркнул, что высказывания Геннадия Задырка являются его личной позицией и не отражают позицию мэра или Николаевского городского совета.

Реклама

— Геннадий Задырко — мой внештатный советник по вопросам ветеранов. Именно в этой сфере я прислушиваюсь к его советам. Его высказывания по другим темам, в частности о мобилизации, являются его личной позицией и не отражают позицию мэра или городского совета, — сказал Александр Сенкевич.

Он подчеркнул, что каждый имеет право на собственное мнение, однако то, как именно Геннадий Задирко обратился к Георгию Решетилову, мэр не одобряет.

— У него есть право на собственное мнение, как и у любого гражданина. В то же время форму этой публикации, в частности личные обращения Геннадия в адрес Георгия Решетилова, я не поддерживаю. Поэтому я бы не отождествлял его слова с моей позицией, — отметил мэр.

В то же время мэр Николаева пояснил, что работа руководителя прифронтовой области в преддверии прогнозируемой суровой зимы — это нечто большее, чем публичные мероприятия, вроде возложения цветов.

— Управлять прифронтовой областью, особенно в преддверии зимы, — это не просто возложение цветов. Это прежде всего ответственность перед людьми за обеспечение их базовых потребностей: тепла, света, воды, безопасности, а также оперативное принятие решений о мерах в ответ на разрушение критической инфраструктуры после российских атак. Речь идет о вещах, которые люди ощущают каждый день: тепло в доме, вода из кранов, быстрое восстановление электроснабжения после обстрелов. Именно на этом, в частности, и сосредоточено внимание руководства области, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 26 августа советник Николаевского городского головы Геннадий Задырко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором он написал, что глава областной военной администрации Георгий Решетилов должен мобилизоваться и пойти воевать.

Отметим, что после перехода Виталия Кима на работу в правительство мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что не ожидает проблем в сотрудничестве с новым руководителем Николаевской областной военной администрации Георгием Решетиловым.