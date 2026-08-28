 «К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

  • пятница

    28 августа, 2026

  • 19.6°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 28 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 19.6° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Политика 21:45, 28 августа, 2026

«К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

Георгій Решетілов очолив Миколаївську ОВА з 16 липня після призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів;Георгий Решетилов возглавил Николаевскую ОВА с 16 июля после назначения Виталия Кима министром по делам ветеранов. Фото: Николаевская ОВА

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов заявил, что не хочет давать оценку призыву внештатного советника мэра Геннадия Задырка мобилизоваться и воспринимает подобные заявления спокойно.

Об этом Георгий Решетилов сказал в комментарии корреспондентке «НикВести».

Он отметил, что не хотел бы комментировать заявления других людей, поскольку в настоящее время сосредоточен на выполнении задач по обеспечению жизнедеятельности региона.

Реклама

— Для меня сегодня в приоритете — выполнение возложенных на меня задач по обеспечению жизнедеятельности региона. Именно на это я и направляю свое внимание. Отношусь к любым заявлениям спокойно. У каждого есть право на собственное мнение и видение. Поэтому хотел бы оставить это без личных оценок, — сказал Георгий Решетилов.

При этом Георгий Решетилов считает, что во время полномасштабной войны неправильно противопоставлять друг другу различные государственные структуры.

— На мой взгляд, неправильно противопоставлять какие-либо структуры внутри страны, тем более во время войны. Сегодня все должны работать на общий результат. Государство одновременно должно обеспечивать оборону страны, поддерживать военных и обеспечивать жизнедеятельность регионов и населенных пунктов, — пояснил глава ОВА.

Георгий Решетилов обозначил основные задачи областной военной администрации, среди которых — обеспечение жизнедеятельности области, гражданской и социальной защиты населения, общественной безопасности, защиты критически важной инфраструктуры и реагирование на чрезвычайные ситуации. Кроме того, добавил он, Николаевская ОВА выполняет определенные законодательством задачи в сфере обороны и взаимодействует с военными.

— Считаю неправильным вступать в публичную полемику или переводить этот вопрос в личную плоскость, — резюмировал он.

Напомним, 26 августа советник Николаевского городского головы Геннадий Задирко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором он написал, что глава областной военной администрации Георгий Решетилов должен мобилизоваться и пойти воевать.

Мэр Александр Сенкевич, комментируя это, сказал, что не поддерживает форму публикации своего советника и подчеркнул, что слова Задирко о мобилизации являются его личной позицией, а не позицией мэра или городского совета.

Отметим, что после перехода Виталия Кима на работу в правительство мэр Александр Сенкевич заявлял, что не ожидает проблем в сотрудничестве с новым руководителем Николаевской областной военной администрации Георгием Решетиловым.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Местная политика

Депутаты горсовета не поддержали петицию о переносе секс-шопов из центра Львова
Николаевские депутаты не поддержали законопроект о кворуме советов: АМУ увидела в этом риск для мэров
«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА
Реклама
Читайте также:
новости
«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

Алена Коханчук
новости
В Департаменте ЖКХ пока не знают, во сколько обойдётся Николаеву подведение коммуникаций к модульным домам

Юлия Лукьяненко
новости
Зерна стало больше, молока — меньше: что происходит в сельском хозяйстве Николаевской области

Светлана Иванченко
новости
В Николаеве в этом году уже обследовали более 860 сооружений, поврежденных в результате российских обстрелов

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Местная политика

«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА
Николаевские депутаты не поддержали законопроект о кворуме советов: АМУ увидела в этом риск для мэров
Депутаты горсовета не поддержали петицию о переносе секс-шопов из центра Львова

Под вечер россияне ударили по энергетике Николаева «Бандеролями»

В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

51 минута тому

В мэрии не знают, когда доноры начнут демонтаж отеля «Николаев» и разрушенных домов

Алина Квитко

Главное сегодня