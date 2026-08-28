«К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

Георгий Решетилов возглавил Николаевскую ОВА с 16 июля после назначения Виталия Кима министром по делам ветеранов. Фото: Николаевская ОВА

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов заявил, что не хочет давать оценку призыву внештатного советника мэра Геннадия Задырка мобилизоваться и воспринимает подобные заявления спокойно.

Об этом Георгий Решетилов сказал в комментарии корреспондентке «НикВести».

Он отметил, что не хотел бы комментировать заявления других людей, поскольку в настоящее время сосредоточен на выполнении задач по обеспечению жизнедеятельности региона.

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— Для меня сегодня в приоритете — выполнение возложенных на меня задач по обеспечению жизнедеятельности региона. Именно на это я и направляю свое внимание. Отношусь к любым заявлениям спокойно. У каждого есть право на собственное мнение и видение. Поэтому хотел бы оставить это без личных оценок, — сказал Георгий Решетилов.

При этом Георгий Решетилов считает, что во время полномасштабной войны неправильно противопоставлять друг другу различные государственные структуры.

— На мой взгляд, неправильно противопоставлять какие-либо структуры внутри страны, тем более во время войны. Сегодня все должны работать на общий результат. Государство одновременно должно обеспечивать оборону страны, поддерживать военных и обеспечивать жизнедеятельность регионов и населенных пунктов, — пояснил глава ОВА.

Георгий Решетилов обозначил основные задачи областной военной администрации, среди которых — обеспечение жизнедеятельности области, гражданской и социальной защиты населения, общественной безопасности, защиты критически важной инфраструктуры и реагирование на чрезвычайные ситуации. Кроме того, добавил он, Николаевская ОВА выполняет определенные законодательством задачи в сфере обороны и взаимодействует с военными.

— Считаю неправильным вступать в публичную полемику или переводить этот вопрос в личную плоскость, — резюмировал он.

Напомним, 26 августа советник Николаевского городского головы Геннадий Задирко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором он написал, что глава областной военной администрации Георгий Решетилов должен мобилизоваться и пойти воевать.

Мэр Александр Сенкевич, комментируя это, сказал, что не поддерживает форму публикации своего советника и подчеркнул, что слова Задирко о мобилизации являются его личной позицией, а не позицией мэра или городского совета.

Отметим, что после перехода Виталия Кима на работу в правительство мэр Александр Сенкевич заявлял, что не ожидает проблем в сотрудничестве с новым руководителем Николаевской областной военной администрации Георгием Решетиловым.