В Николаеве планируют восстановить беговые дорожки на стадионе, поврежденные в результате обстрела 4 года назад

На Центральном городском стадионе Николаева планируется восстановить как минимум две беговые дорожки, повреждённые в результате российского обстрела в 2022 году.

Мэр Александр Сенкевич во время аппаратного совещания 7 сентября поручил коммунальщикам изучить возможность частичного ремонта, чтобы ими можно было полноценно пользоваться, пишут «НикВести».

По его словам, недавно он посетил Центральный стадион и осмотрел его состояние. Место попадания российской ракеты пришлось непосредственно на беговые дорожки. Поврежденный участок засыпали, однако полноценный ремонт до сих пор не провели.

— Вы помните, место попадания пришлось на беговые дорожки, и там его просто засыпали. И оно так и стоит, ничего не сделано, — сказал городской голова.

Александр Сенкевич поручил КП «ЭЛУ автодорог» совместно с управлением спорта и директором Центрального стадиона проработать возможность восстановления хотя бы двух дорожек.

— Посмотрите, сможем ли мы там хотя бы две дорожки отремонтировать, чтобы по ним можно было просто бегать, — сказал он.

По словам мэра, на стадионе уже готовы провести подготовительные работы — снять поврежденное покрытие и подготовить основу для дальнейшего ремонта.

Беговые дорожки на Центральном стадионе сильно повреждены. Фото: архив НикВести

Беговые дорожки на Центральном стадионе сильно повреждены. Фото: архив НикВести Беговые дорожки на Центральном стадионе сильно повреждены. Фото: архив НикВести

Что предшествовало

Проблема состояния беговых дорожек Центрального стадиона уже неоднократно поднималась публично. В мае депутаты Николаевского облсовета критиковали состояние объекта и показывали фотографии поврежденных дорожек. Тогда отмечалось, что после российского удара прошло почти четыре года, однако полноценного восстановления до сих пор нет.

Директор Центрального городского стадиона Вячеслав Мисаренко ранее сообщал, что дорожки нуждаютсяне просто взамене верхнего покрытия, а вкомплексном ремонте — в частности, основания и геометрии в соответствии с современными требованиями легкой атлетики. По его словам, средств на такие работы пока нет.

Ранее Александр Сенкевич также заявлял в 2023 году, что профессиональное обустройство беговых дорожек требует почти 25 миллионов гривен, поэтому городские власти не считали целесообразным направлять такие средства на этот объект во время войны. В то же время он подчеркивал, что дорожки вокруг центрального поля в конечном итоге будут восстановлены.

Центральный стадион получил значительные повреждения после ракетного удара 28 июня 2022 года. В результате попадания были повреждены, в частности, беговые дорожки, трибуны и административное здание.

На стадионе также изучают возможность установки солнечных панелей

Александр Сенкевич также обсудил возможность установки солнечных панелей. По его словам, на объекте имеется большая площадь крыши, которая не затенена деревьями, поэтому её можно использовать для размещения солнечной электростанции при поддержке доноров или международных партнёров.

— Если у нас есть партнеры, готовые обеспечить нас электроэнергией, то есть солнечной энергией, они могут использовать этот объект, — отметил городской голова.

Он также поручил обратить внимание на спорткомплекс «Заря», который потребляет значительное количество электроэнергии, в частности для подогрева бассейна и обеспечения работы комплекса.

По словам Александра Сенкевича, если город найдет партнеров, готовых реализовать подобные проекты, им предложат рассмотреть оба спортивных объекта.