Николаевский горсовет должен утвердить новый устав электротранспорта, который предусматривает наблюдательный совет

На КП «Николаевлектротранс» планируется создать наблюдательный совет. Фото: НикВести

В 2024 году Николаевский городской совет принял решение, согласно которому на электротрансе должен быть создан наблюдательный совет. Сейчас депутатам предлагают утвердить новый устав предприятия. В частности, чтобы разделить полномочия между наблюдательным советом и руководством КП.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам ЖКХ 26 августа, сообщают «НикВести».

Согласно проекту решения, горсовету предлагают утвердить устав КП «Николаевлектротранс» в новой редакции. По словам заместителя начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олега Куксы, изменения необходимы для закрепления полномочий наблюдательного совета и разграничения функций собственника (Николаевского горсовета — прим.), наблюдательного совета и руководства предприятия.

— Мы делаем это во исполнение решения Николаевского городского совета от 28 ноября 2024 года, — сказал Олег Кукса.

— Два года ещё не прошло, а мы уже этим занимаемся, — прокомментировал председатель комиссии Дмитрий Иванов («Пропозиція»).

К Олегу Куксе у членов комиссии вопросов не было. Зато депутат Евгений Прудник (избранный от «ОПЗЖ») сказал, что вопросы есть к наблюдательным советам в целом. В качестве примера он привел водоканал.

— Я вообще с самого начала выступал против создания наблюдательных советов в коммунальных предприятиях. И, глядя на то, что происходит в «Николаевводоканале», мне кажется, я не ошибся в своём видении. Поэтому я не понимаю, зачем мы создаём её и в «Николаевлектротрансе», и в любом другом коммунальном предприятии, — сказал депутат.

Глава комиссии отметил, что наблюдательные советы должны быть на крупных предприятиях. А если они работают неправильно, то их нужно «подправить». Однако Евгений Прудник считал, что штат сотрудников предприятий и так достаточно велик.

— У нас есть целые департаменты, целые управления, которые руководят теми или иными коммунальными предприятиями. У нас есть профильные заместители городского головы, отвечающие за различные предприятия по направлениям. У нас на самом предприятии есть большой штат сотрудников, а мы ещё что-то создаём. Зачем создавать такой штат людей и ещё содержать наблюдательный совет, — заявил депутат Евгений Прудник.

По его мнению, у электротранса есть три основные проблемы, связанные с финансированием: необходимость замены устаревших трамвайных путей, автопарка троллейбусов и трамваев, а также персонал.

— Что может инициировать такого стратегического характера новый наблюдательный совет? Я не понимаю, — заявил Евгений Прудник.

По словам заместителя начальника управления транспортного комплекса, наблюдательный совет будет консультировать и проверять закупки.

— Наблюдательный совет будет проверять закупки, консультировать предприятие и советоваться, как минимизировать расходы на вышеуказанные закупки, — ответил на вопрос Олег Кукса.

Также на заседании отметили, что конкурсный отбор в наблюдательный совет электротранспорта уже состоялся. И в сентябре представят кандидатуры.

Обсуждение вопроса о наблюдательных советах. Скриншот из трансляции заседания комиссии по вопросам ЖКХ

Дмитрий Иванов привёл пример наблюдательного совета водоканала, который не дал депутатам полной картины при представлении отчёта.

— Мы с вами слушали ответы наблюдательного совета, и нам было немного обидно, что наблюдательный совет не дал нам полной картины, — сказал Дмитрий Иванов о водоканале.

В целом он считал, что наблюдательные советы необходимы на коммунальных предприятиях.

— Я считаю, что их нужно избирать и направлять туда, где они нужны, — сказал Дмитрий Иванов.

В целом комиссия одобрила проект решения об изменении устава электротранса. Его должны рассмотреть на сессии Николаевского горсовета.

Напомним, в Николаеве определили трех победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевлектротранс». По словам мэра Александра Сенкевича, в состав конкурсной комиссии вошли депутаты, представители экспертного сообщества и международные партнеры.

Победительницами конкурса стали юрист Виктория Огрыза, специалист по внутреннему аудиту Марьяна Яшна и Надежда Васильева, которая возглавляла Microsoft Ukraine и Kyivstar.

Конфликты с наблюдательным советом водоканала

В июне стало известно, что полиция расследует уголовное дело о непредставлении деклараций членами Наблюдательного совета коммунального предприятия «Николаевводоканал». Как выяснили «НикВести», дело касается двух иностранных членов Наблюдательного совета — Анны Монтавон и Бьорна Кааре Йенсена.

После возбуждения уголовного дела Анна Монтавон заявила, что не подала декларацию по рекомендации советницы мэра Юлии Минчевой. В том же обращении она просила Александра Сенкевича отстранить Юлию Минчеву от внедрения корпоративного управления на предприятии.

В комментарии«НикВести» Юлия Минчева опровергла, что давала официальные или письменные рекомендации не подавать декларацию. Она подтвердила лишь неформальный разговор, в ходе которого сказала, что система, насколько ей известно, технически не поддерживает англоязычный интерфейс. Юлия Минчева также заявила, что сопровождение процесса декларирования не входило в её обязанности в качестве внештатного советника.

Уполномоченный водоканала по вопросам противодействия коррупции Игорь Блошко, по заявлению которого полиция возбудила дело, утверждал, что дважды официально предупреждал членов Наблюдательного совета о необходимости подать декларации. В последний раз он напомнил о сроке 31 марта, а после его истечения обратился в правоохранительные органы. В то же время Игорь Блошко считал, что проверить декларации кандидатов должен был городской совет, который формировал состав Наблюдательного совета.

В июле Анна Монтавон заявила, что осталась «одна на один» с уголовным делом и самостоятельно наняла адвокатов, поскольку Антикоррупционная инициатива ЕС не обеспечила ей защиту. В то же время она не отрицала самой обязанности подавать декларации.

В июле также продолжалась дискуссия по поводу страхования членов наблюдательного совета: Анна Монтавон объясняла необходимость страхования ответственности стоимостью 1,3 миллиона гривен сложными и непопулярными решениями, тогда как депутат Федор Панченко назвал это расточительством. Саму идею потратить ₴1,3 млн на такое страхование город анонсировал еще в конце июня 2026 года.

Проблемы вокруг новой модели управления «Водоканалом» касаются не только декларирования и страхования. Наблюдательный совет также вступил в публичный конфликт с бывшим техническим директором Василием Тельписом, проработавшим в системе предприятия более 40 лет.

Наблюдательный совет заявил, что Василий Тельпис якобы сам пожелал уволиться, однако он это опроверг. Кроме того, стороны по-разному описывали влияние Наблюдательного совета на кадровое решение: Анна Монтавон заявляла, что совет не имеет отношения к увольнению, тогда как генеральный директор Геннадий Изюмов называл его инициативой Наблюдательного совета.

Кроме того, Анна Монтавон заявила, что система создания наблюдательных советов в Николаеве находится на «хаотичном уровне». Что об этом сказали мэр и другие представители мэрии, читайте в статье«НикВести».