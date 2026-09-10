Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту до 21 сентября

Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту. Фото: Николаевэлектротранс

В Николаеве продлили срок действия измененной схемы движения троллейбуса №14. Причина — продолжение работ по реконструкции водопроводной сети, которые проводит «Николаевводоканал».

Об этом сообщили в КП ММР «Николаевлектротранс».

Троллейбус №14 по маршруту «Железнодорожный вокзал «Николаев-Грузовой» — улица Казарского» в обоих направлениях будет курсировать через улицу Александра Янаты. По измененной схеме движение продлится до 21 сентября.

Отмечается, что о возобновлении движения по обычному маршруту предприятие сообщит дополнительно на своих официальных ресурсах.

Ранее сообщалось, что с 24 августа по 6 сентября в Николаеве изменяется схема движения троллейбуса №14, курсирующего от железнодорожного вокзала «Николаев-Грузовой» до улицы Казарского.