 Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту до 21 сентября

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Главная Новости Общество 18:14, 10 сентября, 2026

Троллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту до 21 сентября

Тролейбус №14 у Миколаєві курсуватиме за зміненим маршрутом. Фото: МиколаївелектротрансТроллейбус № 14 в Николаеве будет курсировать по измененному маршруту. Фото: Николаевэлектротранс

В Николаеве продлили срок действия измененной схемы движения троллейбуса №14. Причина — продолжение работ по реконструкции водопроводной сети, которые проводит «Николаевводоканал».

Об этом сообщили в КП ММР «Николаевлектротранс».

Троллейбус №14 по маршруту «Железнодорожный вокзал «Николаев-Грузовой» — улица Казарского» в обоих направлениях будет курсировать через улицу Александра Янаты. По измененной схеме движение продлится до 21 сентября.

Отмечается, что о возобновлении движения по обычному маршруту предприятие сообщит дополнительно на своих официальных ресурсах.

Ранее сообщалось, что с 24 августа по 6 сентября в Николаеве изменяется схема движения троллейбуса №14, курсирующего от железнодорожного вокзала «Николаев-Грузовой» до улицы Казарского.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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