 В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай», посвященный истории города

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Главная Новости Общество 16:54, 11 сентября, 2026

В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай», посвященный истории города

У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансВ Николаеве запустят «Краеведческий трамвай», посвященный истории города. Фото: Николаевлектротранс

В Николаеве 12 сентября на маршрут №1 выйдет «Краеведческий трамвай», в салоне которого размещены информационные плакаты об истории города и области.

Об этом сообщили в КП «Николаевэлектротранс».

Отмечается, что трамвай был создан в сотрудничестве КП «Николаевлектротранс» и Николаевского областного краеведческого музея.

«В салоне трамвая №1112 размещены информационные плакаты — краткое путешествие через тысячелетия истории. Здесь собраны события, интересные факты, тайны и рекорды, которые помогут увидеть знакомые улицы и места с другой стороны», — говорится в сообщении.

Завтра, 12 сентября, трамвай начнёт курсировать по маршруту №1. В дальнейшем его планируют выпускать на различные маршруты, чтобы с материалами выставки могли ознакомиться больше пассажиров.

У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансВ Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевелектротранс
У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансВ Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевелектротранс
У Миколаєві запустять «Краєзнавчий трамвай» з історією міста. Фото: МиколаївелектротрансВ Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевэлектротранс

Напомним, что в Николаеве продлили срок действия измененной схемы движения троллейбуса №14. Причина — продолжение работ по реконструкции водопроводной сети, которые проводит «Николаевводоканал».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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