В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай», посвященный истории города. Фото: Николаевлектротранс

В Николаеве 12 сентября на маршрут №1 выйдет «Краеведческий трамвай», в салоне которого размещены информационные плакаты об истории города и области.

Об этом сообщили в КП «Николаевэлектротранс».

Отмечается, что трамвай был создан в сотрудничестве КП «Николаевлектротранс» и Николаевского областного краеведческого музея.

«В салоне трамвая №1112 размещены информационные плакаты — краткое путешествие через тысячелетия истории. Здесь собраны события, интересные факты, тайны и рекорды, которые помогут увидеть знакомые улицы и места с другой стороны», — говорится в сообщении.

Завтра, 12 сентября, трамвай начнёт курсировать по маршруту №1. В дальнейшем его планируют выпускать на различные маршруты, чтобы с материалами выставки могли ознакомиться больше пассажиров.

В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевелектротранс В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевелектротранс В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай» с историей города. Фото: Николаевэлектротранс

Напомним, что в Николаеве продлили срок действия измененной схемы движения троллейбуса №14. Причина — продолжение работ по реконструкции водопроводной сети, которые проводит «Николаевводоканал».