В Николаеве запустят «Краеведческий трамвай», посвященный истории города
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаеве 12 сентября на маршрут №1 выйдет «Краеведческий трамвай», в салоне которого размещены информационные плакаты об истории города и области.
Об этом сообщили в КП «Николаевэлектротранс».
Отмечается, что трамвай был создан в сотрудничестве КП «Николаевлектротранс» и Николаевского областного краеведческого музея.
«В салоне трамвая №1112 размещены информационные плакаты — краткое путешествие через тысячелетия истории. Здесь собраны события, интересные факты, тайны и рекорды, которые помогут увидеть знакомые улицы и места с другой стороны», — говорится в сообщении.
Завтра, 12 сентября, трамвай начнёт курсировать по маршруту №1. В дальнейшем его планируют выпускать на различные маршруты, чтобы с материалами выставки могли ознакомиться больше пассажиров.
Напомним, что в Николаеве продлили срок действия измененной схемы движения троллейбуса №14. Причина — продолжение работ по реконструкции водопроводной сети, которые проводит «Николаевводоканал».
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