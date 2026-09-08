Минкультуры не ответило Николаеву по поводу разрушенного Адмиралтейства — город обратится повторно

Министерство культуры не отреагировало на обращение Николаевского городского совета по поводу консервации поврежденного здания Адмиралтейства.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета 7 сентября, пишут «НикВести».

Заместитель городского головы Анатолий Петров напомнил, что городской совет обратился к «Укроборонпрому» по поводу необходимости законсервировать здание. В ответ там отметили, что ответственность лежит на балансодержателе — судостроительном заводе. Власти также обратились в Министерство культуры по поводу решения вопроса о консервации памятника. Однако ответа, по словам Анатолия Петрова, пока не получили.

— Также управлением культуры было направлено письмо в Минкультур по поводу решения вопроса о консервации объекта культурно-исторического наследия. К сожалению, ответа мы не получили. Но параллельно управление культуры совместно с общественной организацией «Агентство устойчивости» провело 3D-сканирование для разработки проектно-сметной документации с целью дальнейшего изготовления проекта. Ищем фонды и организации, которые могли бы помочь решить этот вопрос, — сказал Анатолий Петров.

Также город готовит повторное обращение к АО «Укроборонпром» и Министерству культуры.

В то же время напомним, что в настоящее время судостроительный завод находится в процедуре банкротства. Дело о банкротстве завода рассматривает Хозяйственный суд Николаевской области. По состоянию на август 2026 года в отношении предприятия продолжается процедура распоряжения имуществом.

Как известно, административное здание «Николаевского судостроительного завода» было повреждено в результате обстрела Николаева 27 апреля 2023 года. Тогда Россия выпустила по Николаеву четыре ракеты «Калибр», запустив их из акватории Черного моря. Журналистка «НикВести» Елена Козубовская тогда оказалась под завалами после попадания российской ракеты в пятиэтажный дом, который был разрушен в центре Николаева. Она получила травмы рук.

После чего президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел Николаева «Калибрами» со стороны российских войск.

«НикВести» опубликовали фоторепортаж с мест попаданий.