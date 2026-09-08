 В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

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Главная Новости Самоуправление 20:16, 08 сентября, 2026

В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Фото: «НикВести»Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Фото: «НикВести»

Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения.

Причину отключения электричества в настоящее время выясняют соответствующие службы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В настоящее время в Николаеве отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину. Как только у нас появится больше информации, мы сообщим дополнительно», — написал он.

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Из-за отключения электричества также возникли перебои в работе городского электротранспорта, сообщили в «Николаевлектротрансе». В контактной сети нет напряжения, поэтому движение трамваев и троллейбусов «Днепр» временно приостановлено.

В то же время на маршрутах продолжают работать троллейбусы PTS, которые могут проехать на автономном ходу до 20 километров. В «Николаевлектротрансе» отметили, что после восстановления напряжения трамваи и другие троллейбусы постепенно вернутся на маршруты.

Свет также пропал в ряде населенных пунктов Николаевской области, сообщили в Николаевской ОГА.

«Энергетики работают над устранением последствий предыдущих российских обстрелов», — отметили в ОГА.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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