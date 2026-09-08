В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Фото: «НикВести»

Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения.

Причину отключения электричества в настоящее время выясняют соответствующие службы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«В настоящее время в Николаеве отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину. Как только у нас появится больше информации, мы сообщим дополнительно», — написал он.

Из-за отключения электричества также возникли перебои в работе городского электротранспорта, сообщили в «Николаевлектротрансе». В контактной сети нет напряжения, поэтому движение трамваев и троллейбусов «Днепр» временно приостановлено.

В то же время на маршрутах продолжают работать троллейбусы PTS, которые могут проехать на автономном ходу до 20 километров. В «Николаевлектротрансе» отметили, что после восстановления напряжения трамваи и другие троллейбусы постепенно вернутся на маршруты.

Свет также пропал в ряде населенных пунктов Николаевской области, сообщили в Николаевской ОГА.