В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют
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- Юлия БойченкоРепортер
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Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения.
Причину отключения электричества в настоящее время выясняют соответствующие службы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«В настоящее время в Николаеве отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину. Как только у нас появится больше информации, мы сообщим дополнительно», — написал он.
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Из-за отключения электричества также возникли перебои в работе городского электротранспорта, сообщили в «Николаевлектротрансе». В контактной сети нет напряжения, поэтому движение трамваев и троллейбусов «Днепр» временно приостановлено.
В то же время на маршрутах продолжают работать троллейбусы PTS, которые могут проехать на автономном ходу до 20 километров. В «Николаевлектротрансе» отметили, что после восстановления напряжения трамваи и другие троллейбусы постепенно вернутся на маршруты.
Свет также пропал в ряде населенных пунктов Николаевской области, сообщили в Николаевской ОГА.
«Энергетики работают над устранением последствий предыдущих российских обстрелов», — отметили в ОГА.
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