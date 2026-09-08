 В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике

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Главная Новости Общество 19:22, 08 сентября, 2026

В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»

В Николаеве работает Школа ландшафтного дизайна и урбанистики «МОЙ Урбан ХАБ». Молодежь учится работать с городскими зелеными зонами: подбирать деревья и цветы для озеленения, планировать клумбы и анализировать, как растения можно использовать в городской среде.

Участники уже завершили два учебных модуля, которые сочетали теорию, практические занятия и выезды по городу, рассказали «НикВести» организаторы — общественная организация «Центр обучения и образования взрослых «Юг»».

Первый модуль был посвящён дендрологии — науке о деревьях и кустарниках. Вместе с преподавательницей Николаевского национального аграрного университета Верой Николайчук участники разбирались, какую роль зелёные насаждения играют в городе и какие растения подходят для климата Юга Украины.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»

В частности, молодежь училась подбирать деревья и кустарники с учетом почвы, климата, особенностей самих растений и их совместимости. Во время практических занятий участники также исследовали зеленые зоны Николаева и анализировали уже существующие решения.

Второй модуль был посвящён цветам и их использованию в городе. Участники знакомились с однолетними, двулетними и многолетними растениями, учились планировать цветники и сочетать растения по цвету, срокам цветения и условиям выращивания.

Отдельной частью стала практика. Каждый участник создал собственный флорариум — небольшую композицию из живых растений. Кроме того, группа выезжала на различные локации, чтобы воочию увидеть, как растения взаимодействуют с городским пространством.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»

Организаторы объясняют, что школа должна дать молодежи не только базовые знания об озеленении. Ее цель — научить участников анализировать городское пространство и самостоятельно предлагать решения для его развития.

— Нам важно, чтобы молодые люди не просто говорили, каким они хотят видеть Николаев, а понимали, как могут участвовать в его преобразованиях. Поэтому в школе много практики: участники исследуют городские пространства, работают с растениями, учатся видеть проблемы и искать решения. Мы хотим, чтобы после обучения у них остались не только знания, но и ощущение, что они сами могут влиять на то, каким будет город, — говорит руководитель проекта Виктор Сикаленко.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»
У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»

Обучение проходит в рамках проекта «Единство для общины», который реализует ИСАР «Единство» при финансовой поддержке Европейского Союза. Инициатива также получила грантовую поддержку Украинско-датского молодежного дома.

После двух модулей обучение в школе продолжается. Участники должны перейти от знакомства с отдельными растениями и принципами озеленения к собственным идеям, которые можно применять в городском пространстве Николаева.

Участие в школе бесплатное, в настоящее время идет регистрация на второй набор в школу. Зарегистрироваться можно по ссылке.

У Миколаєві молодь безкоштовно навчають ландшафтного дизайну та урбаністики. Фото: ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь»В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике. Фото: ОО «Центр обучения и образования взрослых «Юг»

Напомним, в николаевском яхт-клубе открылся Eco Mobile Park — пространство для отдыха и экологического образования, которое обустроила команда молодых людей из общественной организации «От идеи к действию» при финансовой поддержке Bloomberg Philanthropies.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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