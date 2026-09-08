46 рыбин в четырёх сетях — экологи отчитались, что незаконный вылов у Баштанки нанёс ущерб в ₴138 тысяч

На пруду возле Баштанки инспекторы задержали мужчину, который ловил рыбу четырьмя запрещенными сетями.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Незаконный вылов возле Баштанки. Фото: Госэкоинспекция Незаконный вылов возле Баштанки. Фото: Госэкоинспекция Незаконный вылов возле Баштанки. Фото: Госэкоинспекция

Отмечается, что улов составил 46 рыбин, а ущерб окружающей среде оценили в более чем 138 тысяч гривен. В сетях нашли 16 серебристых карасей и 30 сазанов (карпе).

Материалы по факту незаконного вылова направлены в суд.

Ранее городской районный суд Николаевской области постановил взыскать с жителя Вознесенска более 136 тысяч гривен ущерба за незаконный вылов 71 рака в Южном Буге.