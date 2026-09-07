Суд взыскал более ₴136 тыс. за незаконный вылов 71 рака в Николаевской области

В Николаевской области суд обязал мужчину выплатить более 136 тысяч гривен в качестве компенсации ущерба за незаконный вылов 71 рака. Иллюстративное фото depositphotos

Вознесенский городской районный суд Николаевской области постановил взыскать с жителя Вознесенска более 136 тысяч гривен ущерба за незаконный вылов 71 рака в Южном Буге.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекторы обнаружили мужчину во время природоохранных мероприятий недалеко от улицы Песчаной в Вознесенске. Он ловил раков в период запрета. Количество выловленных раков превышало разрешенную суточную норму на 41 особь. Часть раков также не соответствовала минимальному размеру, установленному Правилами любительского рыболовства.

Ранее суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 340 гривен и конфисковали орудия лова.

Отдельно инспекция рассчитала размер ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Сумма была определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2023 года № 1042.

Суд удовлетворил иск инспекции и постановил взыскать с нарушителя более 136 тысяч гривен ущерба в полном объеме.

Напомним, что в Николаевской области во время весеннего нерестового запрета инспекторы выявили незаконный вылов рыбы. Предварительно ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 700 тысяч гривен.