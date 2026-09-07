 Суд взыскал более ₴136 тыс. за незаконный вылов 71 рака в Николаевской области

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Суд взыскал более ₴136 тыс. за незаконный вылов 71 рака в Николаевской области

На Миколаївщині суд зобов’язав чоловіка сплатити понад 136 тисяч гривень збитків за незаконний вилов 71 рака. Ілюстративне фото depositphotosВ Николаевской области суд обязал мужчину выплатить более 136 тысяч гривен в качестве компенсации ущерба за незаконный вылов 71 рака. Иллюстративное фото depositphotos

Вознесенский городской районный суд Николаевской области постановил взыскать с жителя Вознесенска более 136 тысяч гривен ущерба за незаконный вылов 71 рака в Южном Буге.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекторы обнаружили мужчину во время природоохранных мероприятий недалеко от улицы Песчаной в Вознесенске. Он ловил раков в период запрета. Количество выловленных раков превышало разрешенную суточную норму на 41 особь. Часть раков также не соответствовала минимальному размеру, установленному Правилами любительского рыболовства.

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Ранее суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 340 гривен и конфисковали орудия лова.

Отдельно инспекция рассчитала размер ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Сумма была определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2023 года № 1042.

Суд удовлетворил иск инспекции и постановил взыскать с нарушителя более 136 тысяч гривен ущерба в полном объеме.

Напомним, что в Николаевской области во время весеннего нерестового запрета инспекторы выявили незаконный вылов рыбы. Предварительно ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 700 тысяч гривен.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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