Игрок «Нико-Баскета» будет выступать в студенческой лиге США

Баскетболист «Нико-Баскета» продолжит карьеру в США. Фото: НикВести

Форвард «Нико-Баскета» и сборной Украины U-20 Максим Грищук покинул николаевский клуб и продолжит карьеру в США.

Об этом сообщил главный тренер команды Валентин Берестнев.

Главный тренер «Нико-Баскета» Валентин Берестнев. Фото: НикВести

По его словам, после возвращения с чемпионата Европы U-20 Грищук сообщил клубу о том, что получил приглашение от Университета Южной Индианы и решил попробовать свои силы в студенческой лиге.



Несмотря на действующий контракт с «Нико-Баскетом», который предусматривал еще один сезон, Грищук не будет играть за команду в следующем чемпионате.

«Для нас это большая потеря. Обидно, что это произошло именно на этом этапе подготовки, потому что найти ему замену будет очень трудно. Но с другой стороны, мы очень довольны тем прогрессом, которого он достиг в Николаеве. Настолько, что он заинтересовал американские студенческие программы. Желаем ему успехов», — отметил Берестнев.

Грищук провёл в составе «Нико-Баскета» два сезона. Вместе с командой он завоевал серебро Высшей лиги сезона 2024/25, бронзу Молодежной лиги-2025 и серебро Молодежной лиги-2026. В своём дебютном сезоне в Суперлиге Максим получил звание MVP недели и стал лучшим молодым игроком сезона 2025/26.

«Максим вошёл в историю «Нико-Баскета» как первый игрок клуба, который в составе юношеской сборной Украины стал чемпионом Европы», — говорится в сообщении на официальной странице МБК «Нико-Баскета».

Также, по информации клубных источников, вместе с Грищуком команду покинули Дмитрий Лихой, Антон Стуров и Кирилл Неамцу.

Ранее сообщалось, что воспитанник николаевского баскетбола Максим Зайцев продолжит карьеру за рубежом. В новом сезоне он будет выступать за литовский клуб «Акменес Краштас».