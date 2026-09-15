Спортсмены Николаевской области завоевали 27 наград на национальных соревнованиях по кикбоксингу
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Спортсмены Николаевской области завоевали 27 медалей на Кубке Украины и Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» по кикбоксингу ISKA. Соревнования проходили с 10 по 13 сентября в Одессе.
В турнирах приняли участие спортсмены из разных регионов Украины, среди которых были воспитанники КДЮСШ «Олимп», сообщили в городском совете.
Отмечается, что на Кубке Украины соревновались 81 спортсмен из 14 регионов Украины, представлявшие 24 клуба. Николаевские кикбоксеры завоевали 7 медалей:
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Ангелина Цуканова — 2 золотые медали;
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Анастасия Педоренко — 2 золотые медали;
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София Исоченко — 2 серебряные медали;
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Надежда Тонконогова — бронзовая медаль.
Спортсменок готовила Ирина Бондаренко.
Во Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» приняли участие 310 спортсменов из 13 областей Украины, представлявших 33 клуба. Представители КДЮСШ «Олимп» завоевали 20 медалей.
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Анна Чолаку — золотая медаль;
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Даниил Свержевский — 2 золотые медали;
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Дарья Синяк — золотая медаль;
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Полина Алтухова — золотая и серебряная медали;
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Полина Бровко — золотая и бронзовая медали;
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Анастасия Алтухова — золотая и серебряная медали;
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Елизавета Дымова — 2 бронзовые медали
Тренер — Ирина Бондаренко.
Еще семь медалей на соревнованиях завоевали подопечные тренера Максима Багинского:
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Максим Буряк — золотая и бронзовая медали (тайбоксинг и К-1 лайт);
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Глеб Брижатый — серебряная и бронзовая медали (тайбоксинг и лоу-кик);
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Артем Грушицкий — серебряная и бронзовая медали (К-1 лайт и тайбоксинг);
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Дмитрий Руснак — две золотые медали (тайбоксинг и К-1 лайт).
Напомним, что с 9 по 12 сентября в Николаеве проходил Кубок Украины среди взрослых по прыжкам на акробатической дорожке. В общекомандном зачёте команда Николаевской области-1 заняла второе место, а команда Николаевской области-2 — третье.
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