 Спортсмены Николаевской области завоевали 27 наград на национальных соревнованиях по кикбоксингу

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Главная Новости Спорт 19:23, 15 сентября, 2026

Спортсмены Николаевской области завоевали 27 наград на национальных соревнованиях по кикбоксингу

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Спортсмены Николаевской области завоевали 27 медалей на Кубке Украины и Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» по кикбоксингу ISKA. Соревнования проходили с 10 по 13 сентября в Одессе.

В турнирах приняли участие спортсмены из разных регионов Украины, среди которых были воспитанники КДЮСШ «Олимп», сообщили в городском совете.

Отмечается, что на Кубке Украины соревновались 81 спортсмен из 14 регионов Украины, представлявшие 24 клуба. Николаевские кикбоксеры завоевали 7 медалей:

  • Ангелина Цуканова — 2 золотые медали;

  • Анастасия Педоренко — 2 золотые медали;

  • София Исоченко — 2 серебряные медали;

  • Надежда Тонконогова — бронзовая медаль.

Спортсменок готовила Ирина Бондаренко.

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет
Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Во Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» приняли участие 310 спортсменов из 13 областей Украины, представлявших 33 клуба. Представители КДЮСШ «Олимп» завоевали 20 медалей.

  • Анна Чолаку — золотая медаль;

  • Даниил Свержевский — 2 золотые медали;

  • Дарья Синяк — золотая медаль;

  • Полина Алтухова — золотая и серебряная медали;

  • Полина Бровко — золотая и бронзовая медали;

  • Анастасия Алтухова — золотая и серебряная медали;

  • Елизавета Дымова — 2 бронзовые медали

Тренер — Ирина Бондаренко.

Еще семь медалей на соревнованиях завоевали подопечные тренера Максима Багинского:

  • Максим Буряк — золотая и бронзовая медали (тайбоксинг и К-1 лайт);

  • Глеб Брижатый — серебряная и бронзовая медали (тайбоксинг и лоу-кик);

  • Артем Грушицкий — серебряная и бронзовая медали (К-1 лайт и тайбоксинг);

  • Дмитрий Руснак — две золотые медали (тайбоксинг и К-1 лайт).

Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет
Миколаївські спортсмени здобули 27 медалей на національних змаганнях з кікбоксингу. Фото: Миколаївська міська радаНиколаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, что с 9 по 12 сентября в Николаеве проходил Кубок Украины среди взрослых по прыжкам на акробатической дорожке. В общекомандном зачёте команда Николаевской области-1 заняла второе место, а команда Николаевской области-2 — третье.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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