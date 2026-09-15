Спортсмены Николаевской области завоевали 27 наград на национальных соревнованиях по кикбоксингу

Николаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Спортсмены Николаевской области завоевали 27 медалей на Кубке Украины и Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» по кикбоксингу ISKA. Соревнования проходили с 10 по 13 сентября в Одессе.

В турнирах приняли участие спортсмены из разных регионов Украины, среди которых были воспитанники КДЮСШ «Олимп», сообщили в городском совете.

Отмечается, что на Кубке Украины соревновались 81 спортсмен из 14 регионов Украины, представлявшие 24 клуба. Николаевские кикбоксеры завоевали 7 медалей:

Ангелина Цуканова — 2 золотые медали;

Анастасия Педоренко — 2 золотые медали;

София Исоченко — 2 серебряные медали;

Надежда Тонконогова — бронзовая медаль.

Спортсменок готовила Ирина Бондаренко.

Николаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет Николаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Во Всеукраинских соревнованиях «Путь победителя» приняли участие 310 спортсменов из 13 областей Украины, представлявших 33 клуба. Представители КДЮСШ «Олимп» завоевали 20 медалей.

Анна Чолаку — золотая медаль;

Даниил Свержевский — 2 золотые медали;

Дарья Синяк — золотая медаль;

Полина Алтухова — золотая и серебряная медали;

Полина Бровко — золотая и бронзовая медали;

Анастасия Алтухова — золотая и серебряная медали;

Елизавета Дымова — 2 бронзовые медали

Тренер — Ирина Бондаренко.

Еще семь медалей на соревнованиях завоевали подопечные тренера Максима Багинского:

Максим Буряк — золотая и бронзовая медали (тайбоксинг и К-1 лайт);

Глеб Брижатый — серебряная и бронзовая медали (тайбоксинг и лоу-кик);

Артем Грушицкий — серебряная и бронзовая медали (К-1 лайт и тайбоксинг);

Дмитрий Руснак — две золотые медали (тайбоксинг и К-1 лайт).

Николаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет Николаевские спортсмены завоевали 27 медалей на национальных соревнованиях по кикбоксингу. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, что с 9 по 12 сентября в Николаеве проходил Кубок Украины среди взрослых по прыжкам на акробатической дорожке. В общекомандном зачёте команда Николаевской области-1 заняла второе место, а команда Николаевской области-2 — третье.