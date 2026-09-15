 В Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр

  • вторник

    15 сентября, 2026

  • 16.9°
    Пасмурно

    Николаев

  • 15 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 16.9° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 19:52, 15 сентября, 2026

В Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниВ Николаеве полиция разоблачила мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

В Николаеве полиция разоблачила колл-центр, сотрудники которого, по данным полиции, звонили людям и представлялись сотрудниками служб безопасности банков.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, подозреваемые убеждали граждан, что их деньги якобы находятся под угрозой, и просили перевести сбережения на «резервный» счет. На самом деле средства поступали на карты, которые контролировали мошенники.

По данным полиции, колл-центр был организован в арендованной квартире. Правоохранители установили личности трёх человек, причастных к его работе.

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниВ Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

В ходе обыска полицейские изъяли 23 мобильных телефона, пять ноутбуков, прочую компьютерную технику, зарядные устройства и другие вещественные доказательства.

У Миколаєві поліція викрила шахрайський call-центр. Фото: поліція МиколаївщиниВ Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме, а также количество потерпевших и сумму нанесённого ущерба.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Недавно в Николаеве полицейские также раскрыли и пресекли деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого обманывали иностранных граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Полиция Николаевщины

В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей
В Николаеве легковой автомобиль сбил велосипедистку, её госпитализировали
Российские дроны атаковали агропредприятие в Николаевской области, пострадал мужчина
Реклама
Читайте также:
новости
«Угроза жизни и здоровью», — горсовет Южноукраинска просит власть не закрывать родильные отделения в громадах

Юлия Лукьяненко
новости
Верховная Рада уволила генерального прокурора Кравченко

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич поручил как можно скорее подготовить участки под модульные дома для переселенцев в Николаеве

Алена Коханчук
новости
Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Юлия Лукьяненко
новости
В Еланце депутаты отложили вопрос проектирования сетей для подвода воды

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Полиция Николаевщины

Российские дроны атаковали агропредприятие в Николаевской области, пострадал мужчина
В Николаеве легковой автомобиль сбил велосипедистку, её госпитализировали
В Николаевской области маршрутка столкнулась с велосипедистом: полиция ищет свидетелей

«Гидравлические испытания», — в Николаевской ТЭЦ ответили на жалобу жителей об утечке воды в котловане

В Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за $10 тис.

4 часа назад

Атаки РФ на портовую инфраструктуру Николаевской области нанесли ущерб на сумму более ₴8,5 млн

Кристина Леонова

Главное сегодня