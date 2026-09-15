В Николаеве полиция разоблачила мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

В Николаеве полиция разоблачила колл-центр, сотрудники которого, по данным полиции, звонили людям и представлялись сотрудниками служб безопасности банков.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, подозреваемые убеждали граждан, что их деньги якобы находятся под угрозой, и просили перевести сбережения на «резервный» счет. На самом деле средства поступали на карты, которые контролировали мошенники.

По данным полиции, колл-центр был организован в арендованной квартире. Правоохранители установили личности трёх человек, причастных к его работе.

В Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

В ходе обыска полицейские изъяли 23 мобильных телефона, пять ноутбуков, прочую компьютерную технику, зарядные устройства и другие вещественные доказательства.

В Николаеве полиция раскрыла мошеннический колл-центр. Фото: полиция Николаевской области

Следователи устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме, а также количество потерпевших и сумму нанесённого ущерба.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Недавно в Николаеве полицейские также раскрыли и пресекли деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого обманывали иностранных граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.