В Николаеве полицейские раскрыли мошеннический колл-центр

Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция

В Николаеве полицейские разоблачили и пресекли деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого обманывали иностранных граждан под видом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Незаконную деятельность организовали в арендованной квартире, переоборудованной под офис. Сотрудники заведения находили потерпевших через социальные сети и звонили им, общаясь на их родном языке.

Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция

Под предлогом выгодного инвестирования в цифровые активы мошенники присваивали средства иностранцев. На момент проведения следственных действий правоохранители установили семерых лиц, причастных к работе этого центра.

Во время обыска в помещении полицейские изъяли 18 мобильных телефонов, девять ноутбуков и другие вещественные доказательства.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). В настоящее время полиция устанавливает других причастных лиц, полный круг потерпевших и окончательную сумму нанесённого ущерба.

Операцию провели следователи Николаевского районного управления полиции совместно с областным управлением по противодействию киберпреступлениям, оперативниками уголовного розыска и под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева.

Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция

Полиция Николаева ликвидировала колл-центр. Фото: Нацполиция

Напомним, в рамках масштабной общегосударственной спецоперации «Рубикон» в Николаевской области правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в выращивании, хранении и продаже наркотиков.