 В Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле

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Главная Новости Инциденты 16:48, 26 августа, 2026

В Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция

В рамках масштабной общегосударственной спецоперации «Рубикон» в Николаевской области правоохранители задержали троих мужчин, которых подозревают в выращивании, хранении и продаже наркотиков.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Правоохранители провели обыски в жилищах 18-летнего николаевца, 36-летнего жителя Николаевского района и 46-летнего жителя Вознесенского района.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция

У 18-летнего парня изъяли более 40 граммов мефедрона, сотни граммов других психотропных веществ и пакеты для их фасовки. По данным полиции, молодой человек покупал наркотики партиями и готовил их к сбыту.

У 36-летнего мужчины во время обыска обнаружили более 200 граммов амфетамина, который он также планировал продавать.

В Вознесенском районе у 46-летнего мужчины обнаружили более 5 килограммов каннабиса и 62 куста конопли, которые он выращивал возле дома.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция

Всех троих мужчин задержали. Двум из них, 18-летнему и 36-летнему фигурантам, сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины — в хранении психотропных веществ в особо крупных размерах с целью продажи. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

46-летнему мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 309 и части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины — в хранении наркотиков в особо крупных размерах и выращивании конопли. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей. Правоохранители устанавливают источники поступления наркотиков и круг лиц, причастных к их распространению. Продолжается досудебное расследование.

На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция
На Миколаївщині затримали трьох підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: НацполіціяВ Николаевской области задержали троих подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины, Польши и Молдовы при участии Европола завершили трехэтапную международную спецоперацию «Рубикон» по ликвидации транснациональной сети производства и сбыта наркотиков. Совместные следственные действия продолжались с февраля этого года.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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