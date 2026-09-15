Атаки РФ на портовую инфраструктуру Николаевской области нанесли ущерб на сумму более ₴8,5 млн

Инспекция оценила последствия ударов по портам Николаевской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские атаки на портовую инфраструктуру Николаевской области в июле и августе 2026 года нанесли ущерб окружающей среде на сумму более 8,5 миллиона гривен.

Горели суда, здания и другие припортовые объекты, а также сухая растительность и горюче-смазочные материалы, сообщили в Государственной экологической инспекции.

«По результатам обследований и анализа оперативных сводок ГСЧС инспекция провела 22 расчета ущерба, нанесенного атмосферному воздуху в результате этих пожаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь пожаров на судах, зданиях и других припортовых объектах составила 2 120 квадратных метров. Кроме того, огонь уничтожил сухую растительность на площади около одного гектара и одну тонну горюче-смазочных материалов.

В результате пожаров в атмосферу попало около 186 тонн загрязняющих веществ. Из них 184,5 тонны приходится на диоксид углерода. Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха инспекция оценила почти в 460 тысяч гривен.

Еще более 8 миллионов гривен составляют убытки земельным ресурсам из-за замусоривания территории Николаевского морского порта после российского обстрела 17 июля.

Ранее сообщалось, что в июле 2026 года обстрелы и вызванные ими пожары нанесли атмосферному воздуху Николаевской области ущерб на сумму более 817 миллионов гривен.