 Обстрелы в июле нанесли окружающей среде Николаевской области ущерб на сумму более ₴817 млн

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Главная Новости Экология 6:22, 08 сентября, 2026

Обстрелы в июле нанесли окружающей среде Николаевской области ущерб на сумму более ₴817 млн

Обстріли завдали довкіллю Миколаївщини понад ₴817 млн збитків. Ілюстративне фото: ДСНСОбстрелы нанесли окружающей среде Николаевской области ущерб на сумму более ₴817 млн. Иллюстративное фото: ГСЧС

В июле 2026 года обстрелы и вызванные ими пожары нанесли атмосферному воздуху Николаевской области ущерб в размере более 817 миллионов гривен.

Также за месяц специалисты провели 94 расчета ущерба, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Из них 34 касались пожаров на инфраструктурных объектах, в жилых домах, административных зданиях и на транспорте. Огонь повредил около 18,5 тысячи квадратных метров.

Еще 60 расчетов касались пожаров в экосистемах области. В целом они охватили более 313 гектаров. Ущерб от таких пожаров превысил 813 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что за неделю, с 21 по 28 августа 2026 года, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, вырос на 8 миллиардов 309 миллионов 183 тысячи гривен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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