Обстрелы в июле нанесли окружающей среде Николаевской области ущерб на сумму более ₴817 млн

Обстрелы нанесли окружающей среде Николаевской области ущерб на сумму более ₴817 млн. Иллюстративное фото: ГСЧС

В июле 2026 года обстрелы и вызванные ими пожары нанесли атмосферному воздуху Николаевской области ущерб в размере более 817 миллионов гривен.

Также за месяц специалисты провели 94 расчета ущерба, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Из них 34 касались пожаров на инфраструктурных объектах, в жилых домах, административных зданиях и на транспорте. Огонь повредил около 18,5 тысячи квадратных метров.

Еще 60 расчетов касались пожаров в экосистемах области. В целом они охватили более 313 гектаров. Ущерб от таких пожаров превысил 813 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что за неделю, с 21 по 28 августа 2026 года, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, вырос на 8 миллиардов 309 миллионов 183 тысячи гривен.