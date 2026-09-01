Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российской агрессии, за неделю вырос на ₴8,3 млрд
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За неделю, с 21 по 28 августа 2026 года, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, вырос на 8 миллиардов 309 миллионов 183 тысячи гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Столичного округа.
Больше всего за этот период выросли убытки, нанесенные территориям и объектам природно-заповедного фонда. Их оценили еще в 4,95 миллиарда гривен.
Еще 2,86 миллиарда гривен добавилось к убыткам из-за загрязнения земель.
Потери от загрязнения атмосферного воздуха выросли на 494,3 миллиона гривен. Из них:
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441,5 миллиона гривен — из-за лесных пожаров и возгораний других насаждений;
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52,8 миллиона гривен — из-за пожаров на других объектах, сжигания отходов и веществ;
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80 тысяч гривен — из-за горения нефти, нефтепродуктов и газа.
Ранее сообщалось, что в период с 14 по 21 августа 2026 года сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины в результате российской вооруженной агрессии, выросла на 58 миллиардов 584 миллиона 367 тысяч гривен.
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