 Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российской агрессии, за неделю вырос на ₴8,3 млрд

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Главная Новости Экология 20:05, 01 сентября, 2026

Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российской агрессии, за неделю вырос на ₴8,3 млрд

За тиждень збитки довкіллю через російську агресію зросли на понад ₴8,3 млрд. Ілюстративне фото: РубрикаЗа неделю ущерб окружающей среде в результате российской агрессии вырос более чем на ₴8,3 млрд. Иллюстративное фото: Рубрика

За неделю, с 21 по 28 августа 2026 года, ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, вырос на 8 миллиардов 309 миллионов 183 тысячи гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Больше всего за этот период выросли убытки, нанесенные территориям и объектам природно-заповедного фонда. Их оценили еще в 4,95 миллиарда гривен.

Еще 2,86 миллиарда гривен добавилось к убыткам из-за загрязнения земель.

Потери от загрязнения атмосферного воздуха выросли на 494,3 миллиона гривен. Из них:

  • 441,5 миллиона гривен — из-за лесных пожаров и возгораний других насаждений;

  • 52,8 миллиона гривен — из-за пожаров на других объектах, сжигания отходов и веществ;

  • 80 тысяч гривен — из-за горения нефти, нефтепродуктов и газа.

Ранее сообщалось, что в период с 14 по 21 августа 2026 года сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины в результате российской вооруженной агрессии, выросла на 58 миллиардов 584 миллиона 367 тысяч гривен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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