Жители Николаева задолжали за тепло почти ₴238 млн. Иллюстративное фото: Delo.ua

По состоянию на 15 сентября 2026 года просроченная задолженность жителей Николаева за услуги теплоснабжения составляет 237,9 миллиона гривен.

За август потребителям начислили ещё 29,4 миллиона гривен, их необходимо оплатить до 30 сентября включительно, сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Предприятие работает с должниками, в частности уведомляет их о задолженности, предлагает заключить договоры реструктуризации и обращается в суд для взыскания долгов.

Отмечается, что в августе суды вынесли 264 решения о взыскании задолженности на общую сумму свыше 3,5 миллиона гривен. С начала года таких решений было 1542 на сумму свыше 22,7 миллиона гривен.

Кроме того, Государственная исполнительная служба в августе взыскала с должников более 2,35 миллиона гривен. Всего с начала года принудительно взыскано более 18 миллионов гривен.

В «Николаевоблтеплоэнерго» призывают потребителей с задолженностью погасить долги или обратиться в предприятие для оформления реструктуризации.

«Своевременная оплата позволяет избежать дополнительных расходов и помогает обеспечивать стабильную работу системы теплоснабжения. Оплатить услуги можно через официальный сайт предприятия, личный кабинет, банковские приложения, терминалы самообслуживания или в отделениях банков», — говорится в сообщении.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета общины на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».