Жители Николаева задолжали за тепло почти ₴238 млн
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
-
-
По состоянию на 15 сентября 2026 года просроченная задолженность жителей Николаева за услуги теплоснабжения составляет 237,9 миллиона гривен.
За август потребителям начислили ещё 29,4 миллиона гривен, их необходимо оплатить до 30 сентября включительно, сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».
Предприятие работает с должниками, в частности уведомляет их о задолженности, предлагает заключить договоры реструктуризации и обращается в суд для взыскания долгов.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Отмечается, что в августе суды вынесли 264 решения о взыскании задолженности на общую сумму свыше 3,5 миллиона гривен. С начала года таких решений было 1542 на сумму свыше 22,7 миллиона гривен.
Кроме того, Государственная исполнительная служба в августе взыскала с должников более 2,35 миллиона гривен. Всего с начала года принудительно взыскано более 18 миллионов гривен.
В «Николаевоблтеплоэнерго» призывают потребителей с задолженностью погасить долги или обратиться в предприятие для оформления реструктуризации.
«Своевременная оплата позволяет избежать дополнительных расходов и помогает обеспечивать стабильную работу системы теплоснабжения. Оплатить услуги можно через официальный сайт предприятия, личный кабинет, банковские приложения, терминалы самообслуживания или в отделениях банков», — говорится в сообщении.
Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета общины на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести