 Жители Николаева задолжали за тепло почти ₴238 млн

  • вторник

    15 сентября, 2026

  • 20.7°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 15 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 20.7° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 16:22, 15 сентября, 2026

Жители Николаева задолжали за тепло почти ₴238 млн

Миколаївці заборгували за тепло майже ₴238 млн. Ілюстративне фото: Delo.uaЖители Николаева задолжали за тепло почти ₴238 млн. Иллюстративное фото: Delo.ua

По состоянию на 15 сентября 2026 года просроченная задолженность жителей Николаева за услуги теплоснабжения составляет 237,9 миллиона гривен.

За август потребителям начислили ещё 29,4 миллиона гривен, их необходимо оплатить до 30 сентября включительно, сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Предприятие работает с должниками, в частности уведомляет их о задолженности, предлагает заключить договоры реструктуризации и обращается в суд для взыскания долгов.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Отмечается, что в августе суды вынесли 264 решения о взыскании задолженности на общую сумму свыше 3,5 миллиона гривен. С начала года таких решений было 1542 на сумму свыше 22,7 миллиона гривен.

Кроме того, Государственная исполнительная служба в августе взыскала с должников более 2,35 миллиона гривен. Всего с начала года принудительно взыскано более 18 миллионов гривен.

В «Николаевоблтеплоэнерго» призывают потребителей с задолженностью погасить долги или обратиться в предприятие для оформления реструктуризации.

«Своевременная оплата позволяет избежать дополнительных расходов и помогает обеспечивать стабильную работу системы теплоснабжения. Оплатить услуги можно через официальный сайт предприятия, личный кабинет, банковские приложения, терминалы самообслуживания или в отделениях банков», — говорится в сообщении.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета одобрил выделение 10 миллионов гривен из резервного фонда бюджета общины на закупку оборудования и капитальный ремонт котельной «Николаевоблтеплоэнерго».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаевщина

Почти 17 тыс. индивидуальных предпринимателей в Николаевской области занимаются розничной торговлей
Николаевская область вошла в пятерку областей с наименьшим количеством новых задолженностей по зарплате
За неделю в Николаевской области родилось 66 детей
Реклама
Читайте также:
новости
Верховная Рада уволила генерального прокурора Кравченко

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич поручил как можно скорее подготовить участки под модульные дома для переселенцев в Николаеве

Алена Коханчук
новости
Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Юлия Лукьяненко
новости
В Еланце депутаты отложили вопрос проектирования сетей для подвода воды

Алена Коханчук
новости
Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

За неделю в Николаевской области родилось 66 детей
Николаевская область вошла в пятерку областей с наименьшим количеством новых задолженностей по зарплате
Почти 17 тыс. индивидуальных предпринимателей в Николаевской области занимаются розничной торговлей

Монтавон ушла из наблюдательного совета водоканала: обязательное декларирование создало риски для её семьи

Начальнику полигона ТБО в Николаеве вручили уведомление о подозрении в связи с загрязнением воздуха: ущерб — более ₴700 тыс.

4 часа назад

Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Главное сегодня