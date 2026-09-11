Почти 17 тыс. индивидуальных предпринимателей в Николаевской области занимаются розничной торговлей
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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По состоянию на начало сентября 2026 года в сфере розничной торговли в Николаевской области работают 16,9 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Для сравнения: в Одесской области в сфере розничной торговли работают 44,5 тысячи предпринимателей, а в Херсонской — 10,8 тысячи, свидетельствуют аналитические данные OpenDataBot.
В целом, в Украине в этой сфере работают более 659 тысяч предпринимателей — почти каждый третий индивидуальный предприниматель.
Количество индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли в последние годы менялось. В 2021, 2022 и 2025 годах предпринимателей закрывалось больше, чем открывалось. Наибольшее сокращение пришлось на 2022 год — тогда закрылось почти на 25 тысяч индивидуальных предпринимателей больше, чем открылось.
В 2026 году розничная торговля вновь начала расти. За первые восемь месяцев года в Украине открылось на 8 196 индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли больше, чем закрылось.
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Наиболее распространённым направлением деятельности для предпринимателей остаются неспециализированные магазины — ими занимаются около 208 тысяч индивидуальных предпринимателей, или 32% всех предпринимателей в сфере розничной торговли.
Еще около 160 тысяч ИП, или 24%, торгуют на рынках и с лотков. Более 107 тысяч предпринимателей работают вне магазинов, в частности продают товары через интернет.
Также 82,8 тысячи ИП занимаются торговлей различными товарами в специализированных магазинах. Еще 47,6 тысячи продают продукты, напитки и табачные изделия в специализированных торговых точках.
Напомним, что в Николаевской области 6 845 компаний имеют налоговую задолженность перед государством. В Украине в целом таких предприятий — более 218 тысяч, а сумма их долга составляет 263,3 миллиарда гривен.
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