Николаевская область вошла в пятерку областей с наименьшим количеством новых задолженностей по зарплате

В Николаевской области за 8 месяцев 2026 года было возбуждено 15 новых дел в связи с невыплатой заработной платы.

В Украине за этот период таких дел было более 4,6 тысячи, свидетельствуют аналитические данные OpenDataBot.

Всего в Украине за январь-август было возбуждено 4 621 производство по делам о задолженности по заработной плате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было зарегистрировано 5 470 таких дел.

Динамика новых задолженностей по зарплате. Инфографика: Опендатабот Количество задолженностей по зарплате. Инфографика: Опендатабот

В то же время общее количество активных дел остается значительным. На данный момент в Едином реестре должников их 35 922. Почти две тысячи дел были возбуждены еще в 2017 году, но до сих пор не закрыты.

Сфера деятельности компаний с новыми задолженностями по зарплате. Инфографика: Опендатабот

В этом году новые дела были возбуждены против 311 компаний. Среди них 144 частных предприятия, 117 государственных компаний и 50 предприятий, принадлежащих общинам.

Больше всего новых дел касается предприятий, поставляющих электроэнергию и газ, — 1 545 производств. Еще 989 дел приходится на производителей химической продукции. Вместе эти две сферы составляют более половины всех новых производств по задолженностям по зарплате.

Среди других отраслей, где зафиксировано наибольшее количество новых дел, — производство транспортного оборудования, машин и строительство сооружений.

В Николаевской области за восемь месяцев было возбуждено 15 новых дел по задолженности по заработной плате. В Одесской области таких дел было 260, а в Херсонской — девять.

Больше всего новых дел зафиксировали в Кировоградской области — 1 527. В Днепропетровской области открыли 806 дел, во Львовской — 360.

Где больше всего новых задолженностей по зарплате. Инфографика: Опендатабот

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало сентября 2026 года 16,9 тысячи индивидуальных предпринимателей работают в сфере розничной торговли в Николаевской области.