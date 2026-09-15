Энергооборудование на сумму почти €4,7 млн получили украинские регионы, в частности Николаевщина

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Энергетические компании Украины получили оборудование для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в рамках помощи Украине на сумму почти 4,7 миллиона евро.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Оборудование передали украинским энергетическим компаниям в Николаевской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях, а также газотранспортным и газодобывающим предприятиям.

В частности, регионы получили трансформаторы, выключатели, разъединители, мобильные укрытия и другое необходимое оборудование. Помощь была оказана благодаря взносам международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины. Среди них — Европейский Союз, Великобритания, Люксембург и Швеция.

Напомним, Николаевская область получила энергетическое оборудование от Литвы в рамках помощи украинским предприятиям критической инфраструктуры. Всего в регионы Украины за последние несколько недель доставили 17,67 тонны такого оборудования.