 Николаевская область получила от Литвы оборудование для энергетической инфраструктуры

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Главная Новости Экономика 15:08, 11 сентября, 2026

Николаевская область получила от Литвы оборудование для энергетической инфраструктуры

Литва передала Миколаївщині енергетичне обладнання. Ілюстративне фото: НикВестиЛитва передала Николаевской области энергетическое оборудование. Иллюстративное фото: НикВести

Николаевская область получила энергетическое оборудование от Литвы в рамках помощи украинским предприятиям критической инфраструктуры. Всего в регионы Украины за последние несколько недель доставили 17,67 тонны такого оборудования.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что за этот период со складов хабов Министерства энергетики Украины предприятиям критической инфраструктуры передали трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.

«Это оборудование поможет заменить компоненты, поврежденные в результате российских атак, обеспечить резервное питание, а также ускорить ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Помощь также получили Киев и Киевская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская области.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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