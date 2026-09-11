Николаевская область получила от Литвы оборудование для энергетической инфраструктуры

Литва передала Николаевской области энергетическое оборудование. Иллюстративное фото: НикВести

Николаевская область получила энергетическое оборудование от Литвы в рамках помощи украинским предприятиям критической инфраструктуры. Всего в регионы Украины за последние несколько недель доставили 17,67 тонны такого оборудования.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что за этот период со складов хабов Министерства энергетики Украины предприятиям критической инфраструктуры передали трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.

«Это оборудование поможет заменить компоненты, поврежденные в результате российских атак, обеспечить резервное питание, а также ускорить ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Помощь также получили Киев и Киевская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская области.