Николаевская область получила от Литвы оборудование для энергетической инфраструктуры
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевская область получила энергетическое оборудование от Литвы в рамках помощи украинским предприятиям критической инфраструктуры. Всего в регионы Украины за последние несколько недель доставили 17,67 тонны такого оборудования.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Отмечается, что за этот период со складов хабов Министерства энергетики Украины предприятиям критической инфраструктуры передали трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.
«Это оборудование поможет заменить компоненты, поврежденные в результате российских атак, обеспечить резервное питание, а также ускорить ремонтные работы», — говорится в сообщении.
Помощь также получили Киев и Киевская, Сумская, Харьковская, Черновицкая, Черкасская и Черниговская области.
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