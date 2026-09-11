После атак РФ на Николаев госпитализировали двухлетнюю девочку: её состояние стабильное
-
- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
-
-
После российской атаки на Николаев в ночь на 10 сентября была госпитализирована двухлетняя девочка. Ее состояние в настоящее время стабильное.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
Он напомнил, что в результате атак в Николаеве были повреждены жилые дома, гостиница и следственный изолятор.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
— На данный момент госпитализирована одна девочка двух лет в результате атак именно 10 сентября. Состояние стабильное, — сказал Георгий Решетилов.
Он также рассказал о ликвидации последствий обстрела.
— Оперативные меры выполнены, пожары потушены, взрывоопасные предметы проверены и извлечены, разбирают завалы, заделывают окна и крыши, работают комиссии по расчету ущерба, — отметил глава ОГА.
Напомним, 10 сентября в Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании отеля. Во время его тушения спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.
В ту же ночь, 10 сентября, российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор. В настоящее время решается вопрос об эвакуации находящихся там людей.
Последние новости про: Николаевская ОВА
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести