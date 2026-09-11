После атак РФ на Николаев госпитализировали двухлетнюю девочку: её состояние стабильное

В ГСЧС показали последствия атак на Николаев. Фото: ГСЧС Николаевской области

После российской атаки на Николаев в ночь на 10 сентября была госпитализирована двухлетняя девочка. Ее состояние в настоящее время стабильное.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Он напомнил, что в результате атак в Николаеве были повреждены жилые дома, гостиница и следственный изолятор.

— На данный момент госпитализирована одна девочка двух лет в результате атак именно 10 сентября. Состояние стабильное, — сказал Георгий Решетилов.

Он также рассказал о ликвидации последствий обстрела.

— Оперативные меры выполнены, пожары потушены, взрывоопасные предметы проверены и извлечены, разбирают завалы, заделывают окна и крыши, работают комиссии по расчету ущерба, — отметил глава ОГА.

Напомним, 10 сентября в Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании отеля. Во время его тушения спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

В ту же ночь, 10 сентября, российские войска атаковали Николаевский следственный изолятор. В настоящее время решается вопрос об эвакуации находящихся там людей.